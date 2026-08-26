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Plaj kavgası iddianamesi: başörtülü kadına yönelik nefret suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis talebi

3 Temmuz'daki şezlong kavgasında başörtülü kadına yönelik saldırı ve sandalye itme iddiasıyla İ.A. hakkında nefret suçundan 3 yıla kadar hapis istendi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 14:48

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Plaj kavgası iddianamesi: başörtülü kadına yönelik nefret suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis talebi

Seferihisar'daki olay iddianameye taşındı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, bir plajda şezlong yeri nedeniyle çıkan tartışma sonucu hazırlanan iddianame kabul edildi. Olay, 3 Temmuz günü Mersinalanı Mahallesi'nde meydana geldi; şüpheli olarak dosyaya giren İ.A. hakkında kamuya arz edilmiş hizmetten yararlanmayı engellemeye yönelik bir suçlama yöneltildi.

Olayın seyri:

İddianameye göre, plajda İ.A. ile A.A. ve S.G. adlı iki kadın arasında 'şezlong' yeri yüzünden sözlü tartışma çıktı. Şüphelinin mağdurlara yaklaşıp 'Buraya para ödedik mi?' diye sorduğu, mağdurların 'Hayır' yanıtını vermesinin ardından hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu kaydedildi.

Devamında İ.A.'nın, S.G.'nin başörtülü olmasını hedef alarak eliyle işaretlerde bulunduğu ve 'Defol git, hadi yallah, hadi yallah, hadi' dediği, ayrıca S.G.'nin oturduğu sandalyeyi iterek yere düşürdüğü iddianamede yer aldı. Olay üzerine A.A. şikayetçi oldu ve soruşturma başlatıldı.

İşlemler, tutuklama ve iddianame:

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İ.A., emniyetteki işlemler sonrası adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından ilk etapta adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Toplanan deliller ve alınan ifadeler doğrultusunda hazırlanan iddianamede, şüpheli hakkında 'din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle bir kişinin kamuya arz edilmiş hizmetten yararlanmasını engelleme' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı belirtildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında şüpheli hakkında yöneltilen 'hakaret' suçuna ilişkin olarak ise dosyada kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği öğrenildi.

Dosya, iddianame kabul edilmesiyle ceza yargılaması sürecine girmiş bulunuyor; davanın sonraki aşamaları ve mahkeme süreci resmi makamlarca takip edilecek.

Şezlong kavgasında 3 yıla kadar hapis istemi

Şezlong kavgasında 3 yıla kadar hapis istemi

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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