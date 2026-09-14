Dolar 48,6189 +0,13%
Euro 56,1344 -0,33%
Bist 14.233,67 -1,61%
Altın Gram 6.803,54 -1,28%
EUR/USD 1,1541 -0,52%
Brent Petrol 108,13 +3,36%
--°

plakayı eliyle kapatıp kaçtı, babasının çağrısıyla geri döndü

Eskişehir'de plakayı eliyle kapatarak polisten kaçan aday sürücü, babasının çağrısıyla dönünce ehliyeti iptal edildi; 200 bin TL ceza ve motosiklet iki ay bağlandı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 10:16

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

plakayı eliyle kapatıp kaçtı, babasının çağrısıyla geri döndü

Plaka kapatıp kaçtı, eve babasının çağrısıyla döndü

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde sivil trafik ekiplerinin durdurmak istediği bir motosiklet sürücüsünün, plakayı eliyle kapatarak kaçmaya çalışması ve daha sonra babasının çağırmasıyla geri dönmesiyle ilgili işlem başlatıldı.

kaçış anı:

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü sivil ekipleri, Erenköy Mahallesi'nde denetim yaparken 26 BN 175 plakalı motosikleti şüphe üzerine durdurmak istedi. Ekipleri gören sürücü M.Y.Y., yolda U dönüşü yaparak kaçma girişiminde bulundu ve sol eliyle plakasını kapatmaya çalıştı.

Polislerin yaptığı araştırmada plakanın kayıtlı olduğu adrese, Huzur Mahallesi Şenoğlu Sokak'taki ikamete ulaşıldı. Adreste yapılan görüşmede sürücünün babasıyla temasa geçildi ve babasının çağırması üzerine sürücü motosikletiyle evine geri geldi.

Sürücü, olayı açıklarken "Abi bağlarsın diye kaçtım" dedi; bir polis memurunun karşılığı ise "Kaçınca daha çok bağlanıyor biliyorsun değil mi?" oldu. Ayrıca sürücünün gündüz saatlerinde de aynı aracıyla kaza yaptığı öğrenildi.

yaptırım ve araç işlemleri:

Olayın ardından sürücü hakkında idari işlem uygulandı. Sürücünün aday sürücü belgesi iptal edilirken, trafik kurallarına muhalefet ve plaka kapatma girişimi nedeniyle 200 bin TL idari para cezası kesildi. Motosiklet ise trafik ekipleri tarafından işlem kapsamında 2 ay süreyle bağlandı.

İlgili birimler, benzer davranışların trafik güvenliğini olumsuz etkilediğine dikkat çekerek denetimlerin süreceğini bildirdi.

ESKİŞEHİR’DE POLİSTEN ELİYLE PLAKASINI KAPATARAK KAÇAN VE BABASININ ÇÇAĞIRMASIYLE GERİ GELEN...

ESKİŞEHİR’DE POLİSTEN ELİYLE PLAKASINI KAPATARAK KAÇAN VE BABASININ ÇÇAĞIRMASIYLE GERİ GELEN MOTOSİKLET SÜRÜCÜNÜN ADAY SÜRÜCÜ BELGESİ İPTAL EDİLİRKEN GEREKLİ MADDELERDEN 200 BİN TL İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kulu Kozanlı'da çıkan yangın bir evi kullanılamaz hale getirdi
images

Eyüpsultan'da binanın 3. katına çarpıp bahçeye düşen araçla ilgili görüntüler or...
images

Sosyal medyayı suç platformu görenlere devletin yanıtı
images

Silivri'de kapsamlı denetimler: bir haftada 28 binden fazla kişi ve araç kontrol...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Vali Hacıbektaşoğlu'ndan birlik çağrısı: yeni eğitim yılı umut ve sorumlulukla başladı

Bozdoğan’da yeni eğitim yılına umut ve başarı dileği

Kulu Kozanlı'da çıkan yangın bir evi kullanılamaz hale getirdi

Eyüpsultan'da binanın 3. katına çarpıp bahçeye düşen araçla ilgili görüntüler ortaya çıktı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi