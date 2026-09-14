plakayı eliyle kapatıp kaçtı, babasının çağrısıyla geri döndü

Plaka kapatıp kaçtı, eve babasının çağrısıyla döndü

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde sivil trafik ekiplerinin durdurmak istediği bir motosiklet sürücüsünün, plakayı eliyle kapatarak kaçmaya çalışması ve daha sonra babasının çağırmasıyla geri dönmesiyle ilgili işlem başlatıldı.

kaçış anı:

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü sivil ekipleri, Erenköy Mahallesi'nde denetim yaparken 26 BN 175 plakalı motosikleti şüphe üzerine durdurmak istedi. Ekipleri gören sürücü M.Y.Y., yolda U dönüşü yaparak kaçma girişiminde bulundu ve sol eliyle plakasını kapatmaya çalıştı.

Polislerin yaptığı araştırmada plakanın kayıtlı olduğu adrese, Huzur Mahallesi Şenoğlu Sokak'taki ikamete ulaşıldı. Adreste yapılan görüşmede sürücünün babasıyla temasa geçildi ve babasının çağırması üzerine sürücü motosikletiyle evine geri geldi.

Sürücü, olayı açıklarken "Abi bağlarsın diye kaçtım" dedi; bir polis memurunun karşılığı ise "Kaçınca daha çok bağlanıyor biliyorsun değil mi?" oldu. Ayrıca sürücünün gündüz saatlerinde de aynı aracıyla kaza yaptığı öğrenildi.

yaptırım ve araç işlemleri:

Olayın ardından sürücü hakkında idari işlem uygulandı. Sürücünün aday sürücü belgesi iptal edilirken, trafik kurallarına muhalefet ve plaka kapatma girişimi nedeniyle 200 bin TL idari para cezası kesildi. Motosiklet ise trafik ekipleri tarafından işlem kapsamında 2 ay süreyle bağlandı.

İlgili birimler, benzer davranışların trafik güvenliğini olumsuz etkilediğine dikkat çekerek denetimlerin süreceğini bildirdi.

ESKİŞEHİR’DE POLİSTEN ELİYLE PLAKASINI KAPATARAK KAÇAN VE BABASININ ÇÇAĞIRMASIYLE GERİ GELEN MOTOSİKLET SÜRÜCÜNÜN ADAY SÜRÜCÜ BELGESİ İPTAL EDİLİRKEN GEREKLİ MADDELERDEN 200 BİN TL İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ.