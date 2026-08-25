Pozitif psikoloji kongresi İstanbul'da kültürlerarası diyalogu merkeze alıyor

İstanbul, pozitif psikoloji alanında uluslararası bir merkez olacak

Uluslararası Pozitif Psikoloji Derneği (IPPA) tarafından düzenlenen 10. Dünya Pozitif Psikoloji Kongresi, 7-10 Temmuz 2027 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. Kongre, "Kültürlerin Buluştuğu Yerde İnsanlık Yeşerir" temasıyla dünyanın farklı ülkelerinden uzmanları bir araya getirerek kültürlerarası etkileşim, iyi oluş ve teknolojinin insan gelişimine etkilerini tartışmayı hedefliyor.

Kongre teması ve gündem maddeleri:

Kongre kapsamında, bireylerin, toplulukların, kurumların ve toplumların kültürlerarası etkileşimle nasıl gelişebileceği bilimsel ve uygulamalı açıdan ele alınacak. Kongre Başkanı Dr. Tayyab Rashid, pozitif psikolojinin "insanların güçlü yönlerine ve karakterlerine" odaklandığını belirterek, "İyi oluş bilimiyle ilgileniyoruz. İstanbul iki kıtanın buluştuğu noktada ve temamızı da 'Kültürlerin Buluştuğu Yerde İnsanlık Yeşerir' olarak belirledik" dedi. Rashid ayrıca yapay zeka ve dijital teknolojilerin iyi oluş üzerindeki etkilerinin kongrede tartışılacağını vurguladı.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan ise kongrenin önemine dikkat çekerek "Bugün dünyada 3 salgın var, bunlardan birincisi bağımlılık, ikincisi intiharlar ve üçüncüsü de narsizm. Bu üç salgına karşı pozitif psikolojiye bütün dünyanın ihtiyacı var" sözleriyle kültürel sentezin gerekliliğini ifade etti. Tarhan, yapay zekânın gelişimiyle birlikte makinaların düşünme ve gelecekte hissetme kapasitesine erişebileceğini, bu süreçte pozitif duyguları yapay zekâya yüklemenin yollarının aranması gerektiğini söyledi.

Organizasyon, katılımcılar ve program yapısı:

Kongrenin detayları, Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de düzenlenen basın brifingi ve tanışma resepsiyonunda paylaşıldı. Toplantıda IPPA Başkan Adayı ve Kongre Başkanı Dr. Tayyab Rashid, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, İbn Haldun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özcan Erkan Akgün ile Burkon Turizm ve Kongre Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eker yer aldı.

Programda ana konuşmaların yanı sıra bilimsel sunumlar, disiplinlerarası paneller ve atölye çalışmaları yer alacak. Araştırmacılar, uygulayıcılar, eğitimciler, sağlık profesyonelleri, politika yapıcılar, kurumsal liderler, öğrenciler ve yenilikçiler dört gün boyunca bir araya gelecek. Katılımcılara ayrıca İstanbul'un kültürel zenginliklerini deneyimleme fırsatı sunan etkinlikler planlanıyor.

Organizasyonu üstlenen Burkon Turizm ve Kongre Başkanı Hasan Eker, etkinliği Mayıs ayı itibariyle üstlendiklerini ve İstanbul'un uluslararası kongre kapasitesi açısından dünya sıralamasında beşinci olduğunu hatırlatarak, IPPA'nın Türkiye ve İstanbul tercihini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Kongre, IPPA için ayrıca iki kritik dönüm noktasına işaret ediyor: derneğin kuruluşunun 20. yıl dönümünde düzenlenmesi ve IPPA Dünya Kongresi'nin Kuzey Amerika ve Avustralya dışındaki ilk gerçekleştirilişi olması. Bu bağlamda İstanbul'un coğrafi ve kültürel konumu, insanın gelişimi ve refahı konusunda yürütülen küresel tartışmalara yeni bir perspektif kazandırması bekleniyor.

Etkinliğin ana sponsorluğunu İbn Haldun Üniversitesi, premier sponsorluğunu ise Üsküdar Üniversitesi üstleniyor. Organizatörler, dünyanın dört bir yanından gelecek bilim insanlarına kapsamlı bir program ve hizmet sunmayı taahhüt ediyor.

10. DÜNYA POZİTİF PSİKOLOJİ KONGRESİ, ‘KÜLTÜRLERİN BULUŞTUĞU YERDE İNSANLIK YEŞERİR’ TEMASIYLA, 7-10 TEMMUZ 2027 TARİHLERİNDE İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK.