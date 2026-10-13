Protokolde dikkat çeken buluşma: Osman Aşkın Bak, Joan Laporta ve Fatih Terim RAMS Park'ta

Protokolde dikkat çeken buluşma: Osman Aşkın Bak maç günü RAMS Park'ta

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray ile Barcelona arasındaki mücadeleyi stadyumdan takip etti. Karşılaşma, RAMS Park atmosferinde protokol tribününde yer alan önemli isimlerin varlığıyla dikkat çekti.

kimler protokoldeydi:

Maçı birlikte izleyenler arasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Barcelona Başkanı Joan Laporta, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Eski Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yer aldı. Protokol tribünündeki bu isimler, karşılaşmanın öne çıkan kareleri arasında yer aldı.

tribün ve maç bağlamı:

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında oynanan mücadele, hem saha içi hem de tribün dinamikleriyle öne çıktı. Protokolde bir araya gelen yetkililer ve kulüp isimleri, maç sırasında kameraların ilgi gösterdiği görüntüler oluşturdu ve organizasyonun prestijine katkı sundu.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK, GALATASARAY-BARCELONA MAÇINI STADYUMDAN TAKİP ETTİ