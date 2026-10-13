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Fenerbahçe oyunun her döneminde üstün kaldı, Zalgiris Kaunas'ı 99-80 yendi

Fenerbahçe, Euroleague 5. haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Zalgiris Kaunas'ı 99-80 mağlup ederek ligde 4. galibiyetini aldı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 23:28

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Fenerbahçe oyunun her döneminde üstün kaldı, Zalgiris Kaunas'ı 99-80 yendi

Fenerbahçe oyunun her döneminde üstün kaldı, Zalgiris Kaunas'ı 99-80 yendi

Euroleague'in 5. haftasında Fenerbahçe, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı 99-80 skoruyla mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla ligde 4. galibiyet elde etti.

maç gelişimi:

Fenerbahçe karşılaşmaya hızlı başladı ve ilk periyodu 26-14 önde kapattı. Devreye 42-39 önde giren ev sahibi ekip, üçüncü periyodu da 55-51 üstün tamamladı ve maçı kontrolünü koruyarak 99-80'lik sonuçla noktalandırdı.

öne çıkan oyuncular ve kadrolar:

Fenerbahçe: Trent Forrest 4, Talen Horton-Tucker 7, Shavon Shields 17, Braxton Key 15, Sertaç Şanlı 6, Will Clyburn 14, Nicolo Melli 10, Wade Baldwin 6, Shane Larkin 5, Ignas Sargiunas 7, Marcus Bingham Jr 5, Johnny Juzang 3. Başantrenör: Sarunas Jasikevicius.

Zalgiris Kaunas: Dustin Sleva 6, Carsen Edwards 20, Jonas Valanciunas 8, Ulanovas 5, Saben Lee 4, Sterling Brown 7, Azoulas Tubelis 6, Marius Grigonis 8, Arnas Butkevicius 4, Deividas Sirvydis 8, Maodo Lo, Marek Blazevic 4. Başantrenör: Tomas Masiulis.

Hakemler: Juan Carlos Garcia, Milos Koljensic, Anne Panther. Salon: Ülker Spor ve Etkinlik.

EUROLEAGUE&#039;İN 5. HAFTASINDA FENERBAHÇE, KONUK ETTİĞİ LİTVANYA EKİBİ ZALGİRİS KAUNAS&#039;I 99-80&#039;LİK...

EUROLEAGUE'İN 5. HAFTASINDA FENERBAHÇE, KONUK ETTİĞİ LİTVANYA EKİBİ ZALGİRİS KAUNAS'I 99-80'LİK SKORLA MAĞLUP ETTİ. SARI-LACİVERTLİLER, LİGDE 4. GALİBİYETİNİ ELDE ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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