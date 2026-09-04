Pursaklar’da elektrik kontağından çıkan yangın araçta büyük hasara yol açtı

Ankara'nın Pursaklar ilçesi Altınova Mahallesi'nde seyir halindeki bir araçta elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracın ön kısmını sardı ve araç kullanılamaz hale geldi.

müdahale ve söndürme işlemi:

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

hasar tespiti ve soruşturma:

Yangın sonucu araçta büyük çapta hasar oluştu; araç kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Olayla ilgili olarak yetkiler tarafından inceleme başlatıldı ve yangının elektrik kontağından kaynaklandığı kaydedildi.

Yetkililer incelemenin sürdüğünü belirtirken, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin yangının daha fazla yayılmasını engellediği bildirildi.

ANKARA’NIN PURSAKLAR İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ BİR ARAÇTA ÇIKAN YANGINDA, ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ.