Elazığ’da doğu kesimlerinde sağanak alarmı: ani sel uyarısı

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü uyarısı:

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü, Elazığ için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Kurumun mesajı, bölge halkını ve yetkilileri olası acil durumlara karşı hazırlıklı olmaya çağırıyor.

"Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın (pazartesi) Elazığ’ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Ani sel, su baskını, dere taşkını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, çamur şeklinde yağış gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.

Beklenen etkiler ve riskler:

Uyarıda öne çıkan olumsuzluklar arasında ani sel, su baskını ve dere taşkını yer alıyor. Ayrıca yıldırım, lokal dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı, ağaç ve ulaşım altyapısında hasar ile trafik aksayanları yaşanabileceği kaydedildi. Bu tür yağışların kısa sürede yoğun su birikimine neden olabileceği vurgulandı.

Alınması önerilen önlemler:

Vatandaşlar gereksiz yolculuklardan kaçınmalı, dere yatakları ve alçak alanlara yaklaşmamalıdır. Sürücüler hızlarını azaltmalı, su birikintileri ve kaygan zeminlere karşı dikkatli olmalıdır. Yetkililer altyapı kontrollerini yapmalı, tahliye yolları ve acil müdahale ekiplerinin hazır bulunmasını sağlamalıdır.

Güncel bilgiler ve olası değişiklikler için resmi Meteoroloji açıklamaları ile yerel yönetim duyuruları takip edilmeli, anons ve uyarılara uyulmalıdır.

METEOROLOJİ, ELAZIĞ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISINDA BULUNDU.