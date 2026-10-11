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Sahte yetkilerle 63 milyonluk dolandırıcılık: 8 ilde şafak operasyonu sonrası 18 tutuklama

Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini polis, savcı ve MİT görevlisi gösterip 63 milyon lira dolandıran 21 şüpheliden 18'i tutuklandı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 15:58

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sahte yetkilerle 63 milyonluk dolandırıcılık: 8 ilde şafak operasyonu sonrası 18 tutuklama

Operasyonun kapsamı ve yürütücü birim:

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği öncülüğünde yürütülen soruşturma sonucunda, 2026 yılı içinde meydana gelen nitelikli dolandırıcılık olaylarına ilişkin geniş çaplı çalışmalar gerçekleştirildi. Ankara merkezli olmak üzere toplam 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Soruşturmanın bulguları:

Emniyet kaynakları, suç şebekesinin kendilerini polis, Cumhuriyet savcısı ve MİT personeli olarak tanıttığını ve mağdurları çeşitli yöntemlerle kandırdığını belirtti. Şüphelilerin, vatandaşlara kimlik bilgilerinin suç örgütlerinin eline geçtiği veya isimlerinin FETÖ soruşturmasında yer aldığı yönünde beyanda bulunarak, evlerindeki para ve altınları teslim etmeye; banka hesaplarındaki paraları ise göndermeye ikna ettikleri tespit edildi.

Ayrıca şüphelilerin, mağdurlar adına Cumhuriyet savcısı tarafından düzenlenmiş izlenimi veren sahte tutuklama belgeleri hazırladığı ve bu belgelerle korku unsuru yaratarak suçlarını kolaylaştırdıkları belirlendi.

Operasyon ve adli süreç:

Toplamda 63 milyon lira tutarındaki dolandırıcılık olayına karıştığı saptanan 21 şüpheli hakkında düzenlenen şafak operasyonu 6 Ekim’de gerçekleştirildi. Yapılan eş zamanlı operasyonlarla şüphelilerin tamamı yakalandı ve emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Mahkeme sürecinde, yakalanan şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltı ve sevk işlemlerinde, şüphelilerin telefon iletişimlerinde "Vatan", "Bayrak", "Turan" ve "Hakan" kelimelerini parola olarak kullandıkları tespit edildi.

Soruşturma dosyası ve operasyonun teknik ayrıntılarıyla ilgili çalışmaların sürdüğü, emniyetin benzer vakalara karşı uyanık olunması yönünde vatandaşları bilgilendirdiği bildirildi.

Ankara merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonu: 18 tutuklama

Ankara merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonu: 18 tutuklama

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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