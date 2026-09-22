Rize'de maden kurtarma ekipleri zorlu senaryolarda hünerlerini sergiliyor

Rize'de 4. maden kurtarma yarışması başladı

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından organize edilen ve bu yıl Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş. ev sahipliğinde düzenlenen 4. Maden Kurtarma Yarışması, Rize'de start aldı. 22-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyona sektörün önde gelen 13 firması katılıyor.

amaç ve kapsam:

Yarışmanın temel hedefi, maden sektöründeki arama-kurtarma kapasitesini artırmak, ekipler arasında tecrübe paylaşımını kuvvetlendirmek ve afetlere hazırlık düzeyini yükseltmek. Katılımcılar; yer altı, kimyasal olaylar, yangın, deprem, araç kazası ve takım yetkinliği olmak üzere altı farklı branşta zamana ve gerçeğe yakın senaryolara karşı mücadele ediyor. Parkurlar fiziksel dayanıklılık kadar hız, koordinasyon ve kriz yönetimi becerilerini de ölçüyor.

açılış konuşmaları ve öne çıkan mesajlar:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan açılışta, etkinliği sadece bir yarışma olarak görmediklerini belirterek bunun aynı zamanda önemli bir dayanışma ve eğitim platformu olduğunu vurguladı. Tancan, ekiplerin bilgi ve becerilerini paylaşmasının kurtarma faaliyetlerinin etkinliğini artıracağını söyledi.

TMD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ise organizasyonun her yıl büyüdüğünü ve bu yıl ilk kez yurt dışından gözlemcilerin katıldığını belirtti. Yılmaz, yarışmanın uluslararası bir kimlik kazanma yolunda olduğunu ve ilerleyen yıllarda katılımcı sayısının artmasını hedeflediklerini ifade etti.

Yılmaz, maden kurtarma ekiplerinin yalnızca maden kazalarında değil, ülkenin yaşadığı büyük afetlerde de kritik rol oynadıklarının altını çizdi ve derneğin amacını "madenlerde çalışan insanlarımızı sağ salim evine göndermek" olarak özetledi. Konuşmasında, doğal afet anlarında da toplum için can kurtarmanın önemine dikkat çekti.

Organizasyon 25 Eylül'e kadar devam edecek. Süreç boyunca ekipler, gerçeği aratmayan zorlu parkurlarda yetkinliklerini sergileyerek hem bireysel hem de ekip düzeyinde öğrenme ve ortak tecrübe edinme fırsatı bulacaklar.

TÜRKİYE MADENCİLER DERNEĞİ (TMD) TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN VE BU YIL ÇAYELİ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş. EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN 4. MADEN KURTARMA YARIŞMASI, RİZE’DE BAŞLADI