Rize'de park manevrası ölümle sonuçlandı: araç uçuruma yuvarlandı

Kaza, Rize’nin Çayeli ilçesi Yavuzlar köyü sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücünün park etmek istediği sırada araç kaydı ve uçuruma yuvarlandı.

kazanın oluş biçimi:

Olayda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracın kontrolünü yitirdiği, ardından aracın yamaçtan aşağı sürüklendiği belirtildi. Kaza anına ilişkin görgü bilgileri ve olay yeri bulguları ekipler tarafından değerlendiriliyor.

can kaybı, yaralı ve müdahale:

Kazada araçta bulunan Selahattin Sipahioğlu (66) ve Süleyman Sipahioğlu (71) olay yerinde hayatını kaybetti. Bir diğer yolcu Ö.L.S. yaralandı ve ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin yürüttüğü inceleme ve soruşturma sürüyor. Olayın kesin nedenini belirlemeye yönelik trafik ve teknik değerlendirmeler devam ediyor.

RİZE’NİN ÇAYELİ İLÇESİNDE KAYARAK UÇURUMA YUVARLANAN ARAÇTA BULUNAN 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ YARALANDI