Rizespor, taraftar önünde seriyi güçlendirmek istiyor

maç öncesi değerlendirme:

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, ligin 2. haftasında sahalarında oynayacakları Samsunspor maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımın sezona galibiyetle başlamasının camia için önemli olduğunu vurgulayan Uçar, hedeflerinin evlerinde iyi bir sonuç alarak yoluna devam etmek olduğunu belirtti.

sezona galibiyetle başlamak:

Uçar, sezona galibiyetle başlamanın moralleri yükselttiğini ifade ederek, "Yanlış bilmiyorsam 6 sezon aradan sonra ilk defa lige galibiyetle başladık" dedi. Geçen sezonu iyi bir noktada tamamladıklarını hatırlatan teknik adam, yeni sezona da olumlu bir başlangıç yaptıklarını ve önlerindeki süreçten ümitli olduklarını söyledi. Ayrıca mayıs ayı itibarıyla göreve gelen Başkan Ali Zeki Saruhan ve yönetimi, ilk maçlarında mutlu ettikleri için memnuniyet duyduklarını ekledi.

rakip analizinde öne çıkanlar:

Uçar, rakip Samsunspor için kapsamlı bir değerlendirme yaptı: "Samsun ekibi son yılların en başarılı takımlarından biri. İki yıl önce ligi üçüncü bitiren, geçen sezon ilk 7'de yer alan ve Avrupa'da bizi başarıyla temsil eden bir takım." Gençleşme sürecine rağmen güçlerinden bir şey kaybetmediklerini söyleyen Uçar, rakibin oyun anlayışını geliştirmeye devam ettiğini, son maçlarında topa yüzde 70 civarında sahip olduklarını, bir şutun direkten döndüğünü ve penaltı kaçırdıklarını kaydetti. Ayrıca takımın iyi bir teknik adamı ve kaliteli bir kadrosu olduğunu vurguladı.

taraftarın rolü:

Ev sahibi avantajının önemine dikkat çeken Uçar, takımının evinde iyi oynadığını ve taraftar desteğinin performansı artırdığını belirtti. Çalışkan ve fedakâr bir oyuncu grubuna sahip olduklarını söyleyen teknik direktör, "Hafta sonu stadımızın dolu olması oyun kalitemizi ve coşkumuzu artırıyor. İnşallah cumartesi günü dolu tribünler önünde, evimizde lige iyi bir sonuçla devam ederiz" ifadelerini kullandı.

ÇAYKUR RİZESPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ RECEP UÇAR AÇIKLAMALARDA BULUNDU