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Kuduz farkındalığı için köyde bilgilendirme çalışması

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri Merkez Hasanlar Köyü'nde vatandaşları kuduzun bulaşma yolları, riskli temas ve korunma yöntemleri konusunda bilgilendirdi.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 10:40

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Kuduz farkındalığı için köyde bilgilendirme çalışması

Merkez Hasanlar Köyü'nde sağlık ekipleri bilgilendirme yaptı

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Merkez Hasanlar Köyü'nde vatandaşlara yönelik kuduz hastalığı bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Çalışma, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı Toplum Sağlığı Merkezi Bulaşıcı Hastalıklar Birimi personelleri tarafından yürütüldü.

Bilgilendirmenin içeriği:

Toplantıda vatandaşlara kuduz hastalığının bulaşma yolları, riskli temas durumunda yapılması gerekenler ve korunma yöntemleri hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Ekipler, doğru müdahale adımlarının önemine vurgu yaparak halkın sorularını yanıtladı.

Hedef ve uygulama:

Bilgilendirme kapsamında ayrıca vatandaşlara kuduz hastalığına karşı alınması gereken önlemleri içeren bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Çalışmayla amaçlanan, toplumda kuduz konusunda farkındalığı artırmak ve riskli temas durumlarında doğru müdahaleyi sağlayacak bilinçlenmeyi desteklemektir.

DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN MERKEZ HASANLAR KÖYÜ’NDE VATANDAŞLARA YÖNELİK KUDUZ...

DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN MERKEZ HASANLAR KÖYÜ’NDE VATANDAŞLARA YÖNELİK KUDUZ HASTALIĞI BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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