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Rutav gölünde yansıyan sonbahar paleti

Artvin'in Şavşat ilçesindeki Rutav Gölü, sarı, turuncu ve yeşilin tonlarının suya yansıdığı fotoğrafçılar ve doğaseverler için cazibe merkezi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 09:03

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 09:05

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EDİTÖR: Aslı Han

Rutav gölünde yansıyan sonbahar paleti

Rutav gölünde sonbahar yansımaları:

Artvin'in Şavşat ilçesinde, Yukarıkoyunlu köyü yakınlarında konumlanan Rutav Gölü, ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Sonbaharın gelişiyle çevredeki ağaçlar sarı, turuncu ve yeşilin farklı tonlarına bürünürken, bu renklerin göl yüzeyindeki yansımaları manzarayı öne çıkarıyor. Bölge, doğal bitki örtüsü ve çevresel dokusuyla doğaseverlerin ve fotoğraf meraklılarının uğrak noktası haline geliyor.

Fotoğrafçılar ve rehberlik faaliyetleri:

Yerel fotoğrafçı Aylin Köroğlu, bölgenin güzelliklerini tanıtmak amacıyla Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen fotoğraf gruplarına rehberlik ettiklerini belirtiyor. Köroğlu'nun sözleri şöyle: "Şavşat’ımız sonbaharda bize renk şöleni sunuyor. Bölgemiz bu konuda çok zengin olduğu için fotoğraf gruplarının, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Tüm misafirlerimizi bu bölgeleri görmeye, ziyaret etmeye ve fotoğraflamaya bekliyoruz".

Rutav Gölü çevresindeki görsel zenginlik, sonbahar döneminde suya düşen renklerin oluşturduğu kompozisyonlarla öne çıkıyor ve bölge turizmine hareketlilik kazandırıyor.

ARTVİN’İN ŞAVŞAT İLÇESİNDE AĞAÇLARIN SONBAHARLA BİRLİKTE ALDIĞI RENKLER, RUTAV GÖLÜ’NÜN YÜZEYİNE...

ARTVİN’İN ŞAVŞAT İLÇESİNDE AĞAÇLARIN SONBAHARLA BİRLİKTE ALDIĞI RENKLER, RUTAV GÖLÜ’NÜN YÜZEYİNE YANSIDI. GÖL ÇEVRESİNDEKİ MANZARA, DOĞASEVERLERİN VE FOTOĞRAFÇILARIN UĞRAK NOKTASI OLDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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