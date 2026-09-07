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Rüzgarla büyüyen alevler otoyol kenarından ağaçlık alana sıçradı

Orhangazi'de otoyol kenarındaki otluk alanda saat 18.00 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana ulaştı; ekipler müdahale edip kontrol sağladı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 20:17

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Rüzgarla büyüyen alevler otoyol kenarından ağaçlık alana sıçradı

yangının gelişimi:

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, otoyolun Orhangazi mevkisinde saat 18.00 sıralarında otoyol kenarındaki otluk alanda başlayan yangın kısa sürede yayıldı. Rüzgarın etkisiyle alevler büyüyerek çevredeki ağaçlık alana sıçradı.

Yangının ilk başladığı nokta ve yayıldığı yön, rüzgarın değişkenliği nedeniyle müdahale ekipleri için öncelikli risk alanları haline geldi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye güvenlik ve müdahale ekipleri yönlendirildi.

müdahale ve kontrol:

Bölgeye sevk edilen itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına hızlı bir müdahale gerçekleştirdi. Ekiplerin ortak çalışmasıyla alevler kontrol altına alındı ve yangının daha geniş alanlara sıçramasının önüne geçildi.

Müdahale sırasında emniyet tedbirleri alındı; ekipler, yangının çevreye verdiği olası zararları sınırlamak için öncelikli olarak sınırlandırma ve soğutma çalışmaları yaptı.

çıkış nedenine ilişkin inceleme:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından teknik ve yerinde inceleme başlatıldı. İnceleme sonuçları, yangının başlangıç noktasındaki bulgulara göre değerlendirilecek.

Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı ve yangın güvenliği tedbirlerinin önemine vurgu yaptı.

OTOYOL KENARINDA BAŞLAYAN YANGIN AĞAÇLARA SIÇRADI

OTOYOL KENARINDA BAŞLAYAN YANGIN AĞAÇLARA SIÇRADI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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