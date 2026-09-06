Sabah saatlerinde Arnavutköy'de tırın çarptığı hafif ticari araçta 6 kişi yaralandı

Kaza ve olay yeri müdahalesi:

Olay, saat 06.00 sıralarında İstanbul Arnavutköy mevkii Kuzey Marmara Otoyolu'nda, Odayeri Gişeleri'ni takiben meydana geldi. İddiaya göre, A.Y. yönetimindeki 80 LT 148 plakalı tır, aynı istikamette seyir halindeki S.B.'nin kullandığı 37 AEG 267 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç sürüklendi ve orta refüje çıktı. Olay yerine kısa sürede itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralıların durumu ve araç işlemleri:

Kazada araçta bulunan 6 kişi yaralandı; yaralılardan birinin çocuk olduğu bildirildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi ve sağlık durumlarının hayati tehlike taşımadığı öğrenildi.

Kaza sonrasında ağır hasar alan hafif ticari araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Olay yerinde jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı ve bölgedeki trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

Yetkililer, kazanın ardından gerekli müdahalelerin yapıldığını ve yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğünü bildirdi. Kazayla ilgili soruşturma yürütülüyor.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY MEVKİİ KUZEY MARMARA OTOYOLU İSTANBUL HAVALİMANI İSTİKAMETİNDE SEYİR HALİNDEKİ TIR, HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI. OLAYDA ARAÇTA BULUNAN BİRİ ÇOCUK 6 KİŞİ YARALANDI. YARALILAR AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI.