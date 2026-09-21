YENİ Parti ismine küçük düzenleme ile itiraz sürecini kapatabileceklerini söyledi

YENİ Parti, isim itirazına küçük bir düzenlemeyle çözüm öneriyor

YENİ Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısı Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapıldı. Parti sözcüsü Zeynel Emre, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, parti ismine yönelik itirazların gündemde olduğunu ve sorunun basit bir değişiklikle giderilebileceğini belirtti.

İsim itirazının gerekçesi ve önerilen çözüm:

Emre, itirazların temelinde iki parti isminin karıştırıldığı iddiası yani iltibas bulunduğunu söyledi. Emre, "Bu itirazlar karşısında iki parti isminin karıştırıldığı yönünde kararlar yani iltibas iddiasıdır. Bu yönde hüküm çok çok istisnadır. Bakıldığında sandıkta gördüğü zaman iki amblemi kimse karıştırmaz, burası açıktır" diyerek, sorunun partinin isminin başına yapılacak küçük bir düzenlemeyle kolaylıkla kapatılabileceğini ifade etti.

Parti kurumsal yapısına ilişkin olarak Emre, isminin değiştirilmesi ya da düzeltilmesi yetkisinin şu aşamada Kurucular Kurulunda olduğunu ve henüz kurultay toplanmadığı için kurucular arasında isme ilişkin bir talep ya da temasın bulunmadığını vurguladı. Ayrıca Emre, başvuru sahibinin geri çekme ihtimalinin de masada olduğunu belirtti.

zararların tazmini için hazırlanan kanun teklifi:

Emre, kamu kaynaklarıyla özel kişilerin uğradığı zararların karşılanmasının uygun olmadığını söyleyerek, Ekonomi Eşgüdüm Konseyi’nin hazırladığı bir kanun teklifinden söz etti. Emre’nin aktardığına göre teklif, zararların "zarara sebebiyet verenlerin mal varlıkları tespit edilerek oradan karşılanmasına" yönelik düzenlemeler içeriyor. Teklifin bu hafta içinde Ümit Özlale, İzmir Milletvekili tarafından Meclis’e sunulacağı bildirildi.

erken seçim ve cumhurbaşkanlığı adaylığı değerlendirmesi:

Emre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığına ilişkin eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un açıklamalarına değindi. Emre, Anayasa’ya göre görevi süresi dolmuş bir cumhurbaşkanının yeniden aday olabilmesi için görev süresinin son döneminde Meclis tarafından erken seçim kararı alınmasının gerektiğini, bunun için de gerekli sayının 360 olduğunu söyledi.

Emre, ayrıca Anayasa Mahkemesi’nin isimle ilgili başvuru konusunda hızlı karar verebileceğini ve 'iltibas yoktur' yönünde bir tespit yapılmasının da süreci sonlandırabileceğini belirtti.

YENİ PARTİ SÖZCÜSÜ ZEYNEL EMRE, "YENİ PARTİ İSMİNİN BAŞINA KÜÇÜK BİR DÜZENLEME KOYARAK KONUYU KAPATABİLİRİZ" DEDİ.