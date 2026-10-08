Saçmalıpınar’da yağmur suyu yönetimiyle yol altyapısı güçlendirildi

çalışmanın kapsamı:

Düzce İl Özel İdaresi tarafından Gölyaka ilçesine bağlı Saçmalıpınar köyünde gerçekleştirilen çalışmada, yol güzergahında biriken yağmur sularının yol yüzeyine ve altyapıya zarar vermesini önlemek amacıyla koruge boru döşeme işlemi yapıldı. Uygulama, yağmur suyunun taşkına yol açmadan kontrollü şekilde tahliyesini sağlamayı hedefliyor.

yol dayanıklılığı ve bakım:

Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte köy yolunun altyapısında güçlenme sağlanırken, yağışlı dönemlerde meydana gelebilecek erozyon ve yol bozulmalarının azaltılması amaçlanıyor. Yapılan müdahale, ulaşımın sürekliliğini destekleyerek olası bakım maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor.

devam eden program:

Yetkililer, köylerde ulaşım ve altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmaların belirlenen program dahilinde devam edeceğini belirtti. Bu kapsamda benzer uygulamaların öncelikli ihtiyaç görülen diğer köylerde de uygulanması planlanıyor.

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN GÖLYAKA İLÇESİNE BAĞLI SAÇMALIPINAR KÖYÜ’NDE KORUGE BORU YERLEŞTİRME ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI. ÇALIŞMAYLA YAĞMUR SULARININ KONTROLLÜ TAHLİYESİ VE YOL ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ HEDEFLENDİ.