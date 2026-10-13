Safranbolu Akkışla'da gece nöbeti: kurt sürüleri hayvanlara saldırdı

Safranbolu Akkışla'da kurt sürüleri köyü terk etmiyor:

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Akkışla köyünde, bölgede yaşayanların tedirginliğine neden olan kurt sürülerinin yerleşim alanına inmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sürü halinde köye yaklaşan kurtların, köydeki küçük ve büyükbaş hayvanlara saldırdığı anlar yer alıyor.

Kameralara yansıyan saldırı anları:

Kayda yansıyan görüntülerde bir kurdun yavru kuzuları kapmaya çalıştığı, büyükbaş hayvanların ise sürüyü kovalamaya çalıştığı anlar görülüyor. Başka bir kamera kaydında ise birden fazla kurdun birlikte köy yolundan ilerleyerek ahır ve çitle çevrili alanlara yöneldiği fark ediliyor. Bu kayıtlar, vahşi hayvanların yerleşimle iç içe geçen hareketliliğini gözler önüne seriyor.

Köylülerin önlemleri ve beklentileri:

Kurt saldırıları nedeniyle köylüler, özellikle geceleri hayvanlarını korumak amacıyla nöbet tutmaya başladı. Vatandaşlar, hayvanlarının güvenliği ve sürülerin korunması için yetkililerden müdahale ve çözüm talep ediyor. Köy halkı, saldırıların tekrarlanması halinde zararların artabileceği endişesini taşıyor.

Yetkililerden istenen önlemler arasında tarım ve orman birimleriyle koordineli devriye, sürülerin güvenli alanlara alınması ve gerekirse uzman ekip müdahalesi yer alıyor. Köylüler, yaşanan görüntülerin yetkililere iletildiğini ve kalıcı bir çözüm beklediklerini belirtiyor.

Safranbolu’da köye inen kurt sürüsü böyle görüntülendi