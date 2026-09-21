Yüksekova semalarında nadir sirrokümülüs gösterisi

Yüksekova'da gökyüzü şöleni:

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğle saatlerinde ortaya çıkan Sirrokümülüs bulutları, ilçenin semalarını kaplayarak nadir bir görüntü oluşturdu. Vatandaşlar bu muazzam manzarayı cep telefonlarına kaydederek anı ölümsüzleştirdi.

Gökyüzündeki hareketliliği kayda alanlardan Hamit Zoru, "İlçenin semalarında bulutların taneli bir yapıyla yoğunlaştığını gördük. İnanın muhteşem bir görüntü var. Biz de bu anı kaçırmamak için hemen kayıt altına aldık," dedi.

sirrokümülüs bulutlarının özellikleri:

Sirrokümülüs bulutları, yüksek seviyede, yaklaşık 5 ila 13 kilometre yükseklikte yer alan troposferik bulut türlerinden biridir. Görünüş olarak genellikle ince beyaz parçacıklar veya küçük buğday tanelerini andıran, düzenli veya ayrık dizilimler halinde görülür.

Bu bulutları oluşturan parçacıkların genişliği çoğunlukla 1 derecelik yay kadardır; kol ileri uzatıldığında serçe parmağı kalınlığından daha dar bir alanı kapsar. Meteorolojik açıdan da anlamlı olan Sirrokümülüsler, batı yönünden gelmeleri halinde sıcak cephe belirtisi sayılır ve görülmelerinden sonraki 18 ila 36 saat içinde genellikle yağışın başlaması beklenir.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE ÖĞLE SAATLERİNDE GÖKYÜZÜNDE BELİREN SİRROKÜMÜLÜS BULUTLARI, İLÇE SAKİNLERİNE UNUTULMAZ ANLAR YAŞATTI. NADİR RASTLANAN DOĞA OLAYI, GÖKYÜZÜNDE ADETA GÖRSEL BİR ŞÖLEN OLUŞTURDU.