Sağlıklı anne, sağlıklı nesil için farkındalık standı

Erzincan'da anne ve bebek sağlığına yönelik farkındalık

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında düzenlenen çalışmada, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde bir farkındalık standı açıldı. İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Birimi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Sağlıklı Anne, Sağlıklı Nesil sloganı ön plana çıkarıldı.

Etkinlik içeriği:

Standta gebelik ve lohusalık dönemlerinde düzenli sağlık kontrollerinin anne ve bebek sağlığı açısından hayati önemi vurgulandı. Ayrıca Gebe Okulları'nın anne adaylarına sunduğu hizmetler ayrıntılı şekilde tanıtıldı ve ziyaretçilere bu hizmetlerin kapsamı anlatıldı.

Ziyaretçilere bilgilendirici broşürler dağıtıldı, halk sağlığı personeli ihtiyaç duyulan konularda yönlendirme ve danışmanlık sağladı. Etkinlikte Gebelik ve lohusalık dönemi takiplerinin erken tanı, izlem ve müdahale açısından neden kritik olduğu öne çıkarıldı.

Uygulama ve yönlendirmeler:

Vatandaşlara, hamilelik sürecini takip etmeyi kolaylaştıran Anne Yolculuğu mobil uygulaması hakkında ayrıntılı bilgiler verildi; uygulamanın sunduğu hizmetlerden nasıl yararlanılacağı anlatıldı. Sağlık personeli, ihtiyaç halinde başvuru ve randevu süreçleri hakkında da bilgilendirme yaptı.

Etkinlik, anne adayları ve ailelerin doğum öncesi ve sonrası izlemler konusunda bilinçlendirilmesini hedefleyerek sürdürülebilir bir sağlık izleme kültürü oluşturmayı amaçladı. Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yürütülen bu tür farkındalık çalışmalarıyla toplum bazlı sağlık bilincinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

ERZİNCAN’DA "SAĞLIKLI ANNE, SAĞLIKLI NESİL" FARKINDALIĞI