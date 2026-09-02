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Saha çalışmaları ve festival hazırlıkları Germencik'te yoğunlaştı

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, dört mahallede yürütülen yol, parke taşı ve bakım-onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 10:13

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Saha çalışmaları ve festival hazırlıkları Germencik'te yoğunlaştı

Germencik'te saha denetimleri sürdü

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, ilçe genelinde devam eden yol, parke taşı ve bakım-onarım çalışmalarını teknik ekiplerle birlikte yerinde inceledi. Ziyaretler sırasında vatandaşlarla sohbet eden Zencirci, ekiplerden yürütülen çalışmalar ve öncelikler hakkında bilgi aldı.

Mahallelerdeki uygulamalar ve saha tespitleri:

Çalışmalar, Germencik Belediyesi tarafından farklı mahallelerde planlı şekilde yürütülüyor. Ortaklar Mahallesi'nde başlayıp 127. Sokak'ta devam eden parke taşı döşeme uygulamasını teknik ekiple birlikte inceleyen Başkan Zencirci, sokak sakinlerinin taleplerini dinledi. Hıdırbeyli Mahallesi'nde ise Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Şen Sokak'ta yaptığı tadilat ve onarım çalışmaları yerinde değerlendirildi; aynı mahallede 13. Sokak'ta süren parke taşı döşemesi de incelendi.

Yedi Eylül Mahallesi'nde sorumluluk alanındaki Yunus Emre Caddesi'nde başlanan doğa dostu parke taşı uygulamaları takip edilirken, Park Mahallesi'ndeki Nasuh Akar Sokak ve Bankacılar Sokak'ta yürütülen parke çalışmaları da Başkan tarafından denetlendi. Zencirci, çalışmaların saha tespitleri doğrultusunda ilçenin farklı noktalarında belirli bir takvimle sürdürüleceğini vurguladı ve sorun yaşanan yerlerde gerekli müdahalelerin yapılacağını söyledi.

Festival alanında son hazırlıklar:

Ayrıca, ilçede düzenlenecek 22. Geleneksel İncir Festivali öncesi altyapı ve düzenleme çalışmaları takip edildi. Zencirci, Şehit Komando Çavuş Serkan Özpınar Parkı olarak bilinen Merkez Aile Çay Bahçesi'nde festivalin ana alanı olarak belirlenen noktalarda yapılması gereken çalışmaları yerinde değerlendirdi ve ekiplerden gerekli talimatları verdi.

Denetimler boyunca Başkan Zencirci, belediye ekiplerinin koordinasyonuna dikkat çekti ve vatandaşlarla kurulan iletişimin devam edeceğini belirtti. İlçede planlanan çalışmaların takvime uygun ilerlemesi ve ihtiyaç olan noktalarda hızlı müdahale sağlanması kararı tekrarlandı.

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANI BURAK ZENCİRCİ İLÇE GENELİNDE SÜRDÜRÜLEN YOL, PARKE TAŞI VE...

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANI BURAK ZENCİRCİ İLÇE GENELİNDE SÜRDÜRÜLEN YOL, PARKE TAŞI VE BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEYEREK EKİPLERDEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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