Sahil Güvenlik müdahalesiyle Aydın açıklarında düzensiz göç geriledi

Deniz operasyonları ve kurtarma faaliyetleri:

Aydın’ın Didim ve Kuşadası ilçeleri açıklarında, lastik bot ve can sallarına yönelik denetim ve müdahale faaliyetlerini yoğunlaştıran Sahil Güvenlik ekipleri, 2026 yılının ilk 8 ayında toplam 123 düzensiz göçmeni kurtardı. Ekiplerin öncelikli hedefi, denizlerde can kayıplarını önlemek ve yasa dışı geçişleri engellemek olarak açıklandı.

2025 verileriyle karşılaştırıldığında, bazı aylarda 100’ün üzerinde kurtarma olayları görülmüştü: Ocak 2025'te 64, Şubat 33, Mayıs 132, Temmuz 147, Eylül 152, Ekim 62 ve Kasım 75 kişi kurtarıldı. Bu rakamlar yaz aylarında hareketliliğin arttığını gösterirken, 2026 Ocak-Ağustos döneminde ulaşan 123 kişilik toplam, düzensiz göçte belirgin bir düşüşe işaret ediyor.

Sahil Güvenlik operasyonlarının etkisi:

Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen devriye, kontrol ve müdahale faaliyetlerinin, özellikle Didim ve Kuşadası açıklarında düzensiz göç girişimlerinin önlenmesinde etkin olduğu bildirildi. Ekipler, denizlerdeki gözetleme ve müdahale süreçlerini sürdürerek hem kurtarma hem de önleyici yaklaşımlar uyguluyor.

Ayrıca, Ege Denizi’nde Yunanistan unsurları tarafından geri itildiği belirtilen ve denizde zor durumda kalan düzensiz göçmenlerin de Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahaleleriyle kurtarıldığı kaydedildi. Bu müdahaleler, insan hayatının korunmasına odaklanan sürekli devriye uygulamalarının bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Bölgesel hareketlilik ve kaydedilen vakalar:

Sahil Güvenlik verileri, en yoğun düzensiz göç hareketliliğinin Didim açıklarında yaşandığını gösteriyor. 2026 içinde kaydedilen öne çıktığı belirtilen vakalar arasında şunlar yer aldı: 15 Ocak’ta Didim açıklarında 4’ü çocuk olmak üzere 29 kişi; 28 Şubat’ta Kuşadası açıklarında 1’i çocuk olmak üzere 32 kişi; 20 Mayıs’ta Didim açıklarında 11’i çocuk olmak üzere 22 kişi; ve 22 Ağustos’ta Didim açıklarında 3’ü çocuk olmak üzere 40 kişi kurtarıldı.

Bu vakalar, hem yaz dönemi hareketliliğinin hem de çocukların risk altında olduğunun altını çiziyor. Bölgedeki operasyonların sürdürülmesi, ilerleyen aylarda düzensiz göç girişimlerindeki değişimin takip edilmesi açısından önem taşıyor.

Yetkililer, deniz güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini ve önleyici devriye uygulamalarının insan hayatını koruma odaklı olarak sürdürüleceğini belirtti.

AYDIN'IN DİDİM VE KUŞADASI AÇIKLARINDA DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARIN ETKİSİ RAKAMLARA YANSIDI. 2025 YILINDA ÖZELLİKLE YAZ AYLARINDA 100'ÜN ÜZERİNDE DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILIRKEN, 2026'NIN İLK 8 AYINDA TOPLAM 123 KİŞİ KURTARILDI.