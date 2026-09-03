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Başhekimlerden sahada sıcak temas: evde sağlık hastaları yalnız bırakılmadı

Cizre Devlet Hastanesi ve Ağız Diş Sağlığı Merkezi başhekimleri, evde sağlık hizmeti alan hastaları ziyaret ederek tedavi ve ihtiyaçlarını yerinde inceledi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 11:39

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EDİTÖR: Serkan Varol

Başhekimlerden sahada sıcak temas: evde sağlık hastaları yalnız bırakılmadı

Cizre'de başhekimler sahada hasta ziyaretleri gerçekleştirdi

Dr. Halit Sapan (Cizre İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi) ile Dr. Mazlum Karaaslan (Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi) düzenledikleri ziyaretlerde, evde sağlık hizmetlerinden yararlanan hastaların evlerine giderek geçmiş olsun dileklerini iletti.

ziyaretin kapsamı:

Başhekimler, evde sağlık hizmetleri kapsamında takip edilen hastalarla bir araya gelerek sağlık durumları, yürütülen tedavi süreçleri ve günlük ihtiyaçları hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Heyet, hasta ve yakınlarının taleplerini dinleyip notlar alırken, yerinde gözlemlerle sağlık hizmetlerinin etkinliğini değerlendirdi.

hastalarla bire bir iletişim:

Görüşmeler sırasında heyet üyeleri, hastaların moral durumuna önem verip acil şifalar diledi. Ziyaretlerde, vatandaşlara devletin sağlık hizmetlerindeki yaklaşımı ve desteği aktarılarak devletin şefkat elinin her daim yanlarında olduğu mesajı verildi.

Başhekimler, evde sağlık birimlerinin çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve bu hizmetlerin sürekliliğinin sağlanacağını belirtti. Ayrıca, ekiplerin koordinasyonu, hasta ihtiyaçlarına hızlı yanıt ve gerektiğinde yönlendirme gibi konuların öncelikli olduğuna vurgu yapıldı.

Sağlık yöneticilerinin saha ziyaretleri, hem hizmet alanların memnuniyetinin hem de sağlık ekipleriyle hasta yakınları arasındaki diyalogun güçlenmesine katkı sağladı. Yetkililer, evde bakım hizmetlerinin niteliğini artırmaya yönelik uygulamaların devam edeceğini ifade etti.

CİZRE&#039;DE HASTANE BAŞHEKİMLERİ EVDE SAĞLIK HASTALARINI YALNIZ BIRAKMADI

CİZRE'DE HASTANE BAŞHEKİMLERİ EVDE SAĞLIK HASTALARINI YALNIZ BIRAKMADI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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