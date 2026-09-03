Sıkma tarhana Amasya'da yeniden sofrada: tescilli lezzetin hasadı sürüyor

Amasya'da sıkma tarhananın üretim sezonu:

Türk mutfağının en eski çorbalarından biri olan tarhana, Amasya'nın tescilli bir ürünü olan sıkma tarhana ile bölge sofralarında tekrar canlandı. Bu yılki üretim sezonunda köy ve kentteki aileler, büyüklerinden öğrendikleri tarifleri uygulayarak el emeğiyle tarhana hazırlıyor.

hazırlık ve üretim süreci:

Sıkma tarhana; yoğurt, buğday unu, kırık yarma ve yumurta karışımının elle sıkılarak şekillendirilmesi ve ardından güneşte kurutulmasıyla yapılıyor. Üreticiler, işlemin tüm aşamalarında geleneksel yöntemleri koruduklarını; malzeme kalitesinin ve kurutma koşullarının lezzet ile dayanıklılığı belirlediğini vurguluyor.

Yapımını sürdürenlerden Fatma Hatipoğlu, Amasya'nın coğrafi işaretli sıkma tarhanasını yaptıklarını söyleyerek, "Biz bu tarhanaya filmlerine konu olduğu için Keloğlan tarhanası da diyoruz" ifadesini kullandı. Hatipoğlu, doğal ve ev yapımı ürünleri tercih etmenin önemine dikkat çekti.

pazar ve yerel girişimler:

Amasya Misket Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Şükran Bozkurt geçen yıl bol miktarda tarhana satışı yaptıklarını belirtti ve yörede ayrıca kaşık tarhana ile çanak tarhana üretiminin de yapıldığını aktardı. Bu çeşitlilik, bölge üretiminin hem ev tüketimine hem de yerel pazarlara yöneldiğini gösteriyor.

Restoran şefi Lütfi Kol ise tarhana çorbasını müşterilere beğeniyle sunduklarını söyleyerek, geleneksel lezzetin hem evlerde hem de işletmelerde talep gördüğünü vurguladı. Üreticiler, sıkma tarhananın kışa güçlü bir besin kaynağı olarak saklandığını ve tüketildiğinde evin her köşesini saran kokusuyla anıldığını ifade ediyor.

Bu yılki sezon, coğrafi işaretli ürünün bilinirliğini koruması ve el yapımı tarhanaya olan talebin sürmesi açısından yerel ekonomiye katkı sağlamaya devam ediyor.

TÜRK MUTFAĞININ EN ESKİ ÇORBALARINDAN OLUP FAYDALARI KELOĞLAN FİLMLERİNE BİLE KONU EDİLEN TARHANA ÇORBASININ ANA MALZEMESİ TESCİLLİ ‘AMASYA SIKMA TARHANASI'NIN BU YILKİ ÜRETİM SEZONU SÜRÜYOR.