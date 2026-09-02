Şahinbey’de sağlıksız üretim durduruldu: 500 kilo ciğer ve et imha edildi

Şahinbey zabıta ekipleri sağlıksız üretimi ortaya çıkardı

Şahinbey Belediyesi zabıta ekiplerinin gıda güvenliğine yönelik denetimlerinde, üretim şartlarına uygun olmayan bir ortamda ciğer kavurma imalatı yapıldığı tespit edildi.

denetimde yapılan tespitler:

İncelemeler sonucunda iş yerinde bulunan yaklaşık 500 kilogram ciğer ve et ürünü, halk sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle ekipler tarafından el konuldu ve imha edildi. İşletme, yapılan işlem sonrası mühürlenerek faaliyetten men edildi.

Denetimlerde elde edilen görüntüler, gıda üretiminde hijyen ve sağlık kurallarına uyulmasının önemini bir kez daha ortaya koydu. Zabıta ekipleri, üretim ortamının standartlara uygun olmadığını raporladı.

belediye açıklaması:

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Halkımızın sağlığını riske atan hiçbir uygulamaya izin verilmeyecek. Denetimlerimizde karşılaştığımız manzaralar, gıda güvenliği konusundaki hassasiyetimizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor" dedi.

Tahmazoğlu, zabıta ekiplerinin ortaya çıkardığı işletmede yaklaşık 500 kilogram ciğer ve et ürününün imha edildiğini, işletmenin mühürlenip faaliyetten men edildiğini belirterek, "Halkımızın sağlığına taviz yok. Denetimlerimizi kararlılıkla ve aralıksız sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Şahinbey Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürecek.

GAZİANTEP’TE ZABITA EKİPLERİNİN YAPTIĞI DENETİMLERDE 500 KİLO BOZUK CİĞER VE ET ÜRÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ.