Şahnahan’da doğalgaz talebine yerinde çözüm yol haritası

şahnahan ziyareti ve amaç

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, AKSA Malatya Doğal Gaz Müdürü Güngör Ateş ile birlikte Şahnahan Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinlerinin doğalgaz hizmetine ilişkin talepleri yerinde dinledi. Ziyaret, kırsal mahallelerde yaşam kalitesini artırma ve doğalgaz taleplerine kalıcı çözümler üretme hedefinin parçası olarak gerçekleştirildi.

talepler ve yerel değerlendirme:

Başkan Geçit ve AKSA yetkilisi, mahalledeki toplantılarda öne çıkan sorunları ve beklentileri mahalle sakinlerinden dinledi. Yeşilyurt Belediyesi tarafından düzenlenen "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" toplantılarında sıkça gündeme gelen doğalgaz talebi, Şahnahan'da da öncelikli konu oldu. Vatandaşların yoğun ilgisi ve doğrudan geri bildirimleri, ihtiyaçların saha verileriyle birlikte değerlendirilmesine olanak sağladı.

çözüm yol haritası ve önümüzdeki adımlar:

Görüşme sırasında Başkan Geçit, merkez ve kırsal mahalleler arasındaki hizmet standardını yükseltmeyi amaçladıklarını vurguladı. Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda AKSA Malatya Doğal Gaz ile koordinasyonun artırılacağı, teknik ve altyapı gereksinimlerinin raporlanarak sürecin hızlandırılacağı belirtildi. Başkan Geçit, vatandaşlara süreçle ilgili bilgi aktarımında bulunarak, Şahnahan'ın doğalgaz sorununu çözme taahhüdünü yineledi.

hizmet öncelikleri ve kararlılık:

Başkanın açıklamasına göre, doğalgaz talepleri altyapı, ulaşım ve sosyal hizmetlerle birlikte ele alınacak; kırsal mahallelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülecek. Ziyarette çocuklarla ve mahalle sakinleriyle yapılan sohbetler, yerel beklentilerin kapsamlı biçimde tespit edilmesine katkı sundu.

Belediyenin bu tür saha ziyaretleri ve AKSA ile süregelen görüşmeleri, Şahnahan başta olmak üzere ilçenin kırsal mahallelerinde doğalgaz erişiminin sağlanmasına yönelik somut adımların atılacağının sinyalini veriyor. Yetkililer, süreç boyunca mahalle halkını bilgilendirmeye devam edeceklerini açıkladı.

ŞAHNAHAN’IN DOĞALGAZ TALEBİNE BAŞKAN GEÇİT’TEN ÇÖZÜM HAMLESİ