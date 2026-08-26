sahte iş vaadiyle tiktok yayınlarına zorlanan kadınların bulunduğu şebeke çökertildi

İstanbul polisi insan ticareti ağına darbe indirdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kadınları iş vaadiyle Türkiye'ye getirip Bakırköy'de bir ikamette zorla alıkoyan ve TikTok yayınları yaptırarak haksız kazanç elde eden bir şebekeyi tespit ederek çökertti. Operasyon kapsamında dört şüpheli gözaltına alınırken, zorla alıkonulduğu belirlenen 14 kadın kurtarıldı.

şebekenin çalışma yöntemi:

Soruşturmaya göre, suç örgütü Afrika ve Orta Asya ülkelerindeki kadınlara sosyal medya üzerinden ulaşarak iş bulma vaadiyle Türkiye'ye gelmelerini sağladı. İkamette kalan kadınların pasaportlarına el konulduğu, bazılarına TikTok üzerinden canlı yayınlar yaptırılarak usulsüz kazanç elde edildiği ve mağdurların zorla çalıştırıldığı belirlendi. Emniyetin yaptığı izleme ve teknik takipte, adrese sık sık farklı uyruklardan kadınların giriş çıkış yaptığı tespit edildi.

operasyon, kurtarma ve ele geçen deliller:

Düzenlenen baskında Y.B., H.D., A.D. ve O.R. isimli dört şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sırasında ikametin balkonundan çevredeki dairelere kaçmaya çalışan şüpheli girişimleri olurken, toplam 14 kadın kurtarıldı; bunlardan 7'sinin yasal kalış hakkı bulunduğu, diğer 7'sinin ise yasal kalış hakkı bulunmadığı bildirildi. Baskında ayrıca 17 cep telefonu, 1 tablet ve kadınların uyruk ve pasaport bilgilerinin yer aldığı çok sayıda defter ele geçirildi.

Mağdurlar önce emniyete götürülürken, yasal kalış hakkı bulunmayan kadınların işlem tamamlanmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiği açıklandı. Yakalanan şüpheliler ise sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi ve tahkikat çok yönlü devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten birim, konuyla bağlantılı başka adres ve şahısların tespiti için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen yönlendirmelerle insan ticareti ve dolandırıcılık suçlarının artışına karşı denetimlerin süreceğini belirtti.

İstanbul'da insan ticareti yapan şebekeye operasyon: 4 gözaltı