Saimbeyli'de kavurucu sıcakta yol çalışması, başkan işçilerle bir araya geldi

Saimbeyli'de yol çalışması yerinde incelendi

Saimbeyli ilçesinde vatandaşların ulaşım konforunu artırmak amacıyla yürütülen asfalt çalışmaları, belediye yetkilileri ve mahalle sakinlerinin katılımıyla sürdü. Fatih Mahallesi Cezaevi Caddesinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Mahmut Dal, işçilere kolaylık dileyip mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

Çalışmanın kapsamı ve mahalle talepleri:

Yerel yönetimin anlattığına göre asfalt çalışması, daha önce doğal gaz çalışmaları nedeniyle kazılan yolun yeniden düzenlenmesini kapsıyor. Mahalle sakinleri yaz döneminde yoğun tozdan şikayetçi olduklarını belirtirken, asfalt dökümünün özellikle yayla döneminde ortaya çıkan ulaşım sorununu hafiflettiğini söyledi. Vatandaşlar yapılan çalışmadan memnuniyetlerini ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti ve "Allah razı olsun" diyerek görüşlerini paylaştı.

Sıcaklık ve çalışanların durumu:

Çalışmaların devam ettiği sırada konuşan Mahmut Dal, bölgedeki hava koşullarına dikkat çekti ve emekçilere teşekkür etti. Dal, "Adana’nın bu kavurucu sıcağında büyük bir emek var. Adana sıcağı ile Saimbeyli sıcağını da ayırmak isterim. Burada nem yok. Gölgeye kaçınca sıcakla sıfırız. Bu sıcakta çalışmak her babayiğidin harcı değil" dedi. Asfalt işçileri de yüksek sıcaklık altında çalışmanın zor olduğunu, ancak vatandaşların memnuniyetinin kendilerini motive ettiğini belirtti.

Yerel yönetim ve çalışanların ortak çabasıyla yürütülen uygulamalı çalışmalar, hem günlük yaşamı kolaylaştırmayı hem de uzun vadede altyapı sağlamlaştırılmasını amaçlıyor. Mahalledeki yol çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte bölge sakinlerinin ulaşım konforunda gözle görülür bir iyileşme bekleniyor.

Başkan Dal: "Bu sıcakta çalışmak her babayiğidin harcı değil"