Sakarya'da depolara baskın: kaçak ürünlerle ilgili 2 kişi gözaltında

operasyonun kısa özeti:

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erenler ve Karapürçek ilçelerinde gümrük kaçağı ürünlerin satışını engellemeye yönelik adreslere operasyon düzenledi. Yapılan iki ayrı operasyonda F.D. ve S.Ş. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

arama ve ele geçirme detayları:

Şüphelilerin ikametlerinde ve depolarında gerçekleştirilen aramalarda, 508 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün, 166 adet gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı ve 9 adet gümrük kaçağı otomobil şanzımanı bulundu. Ekipler, ele geçirilen ürünlere ilişkin kayıt ve tutanak tutarak delil niteliğindeki mallara el koydu.

soruşturmanın seyri:

Yakalanan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturmayı yürüten birimler, operasyon kapsamındaki bulguların doğrultusunda gerekli yasal süreci işletmeye devam ediyor ve satış ağının tespiti için çalışmaları sürdürüyor.

ELE GEÇİRİLENLER