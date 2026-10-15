Sakarya'da yoğun yağış nedeniyle D-650 bir bölümü tedbir amaçlı kapatıldı

Olayın gelişimi:

Sakarya'da Adapazarı-Karasu ilçeleri arasındaki D-650 kara yolunun Tuzla Mahallesi ile Limandere Mahallesi mevkileri, yoğun sağanak sonucu oluşan su birikintileri nedeniyle güvenlik güçlerinin dikkatini çekti. Dün gece saatlerinde meydana gelen selde çok sayıda araç mahsur kaldı; itfaiye ekipleri tahliye çalışması yürüttü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'turuncu kod' uyarısının ardından bölgedeki yağış etkinliğini sürdürdü.

güvenlik güçlerinin müdahalesi:

Yeni su birikintilerinin artması üzerine polis ve jandarma ekipleri önleyici tedbir aldı. D-650'nin Tuzla Mahallesi mevkii ile Limandere Mahallesi mevkii arasındaki bölüm, olası yeni mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla önceden trafiğe kapatıldı. Ekipler kapatma kararı sonrası Karasu istikametine seyreden araçları geri çeviriyor ve sürücüleri alternatif güzergâhlara yönlendiriyor.

ulaşımda son durum ve çalışmalar:

Bölgede güvenlik güçlerinin nöbeti sürerken su birikintilerinin tahliyesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Yetkililer, kapalı kesimde alternatif güzergâhların kullanılmasının önemine vurgu yapıyor ve sürücüleri bölgedeki işaretlemelere uymaya davet ediyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun kontrollü şekilde yeniden trafiğe açılması planlanıyor.

SAKARYA'DA ADAPAZARI KARASU İLÇELERİ ARASINDAKİ D-650 KARA YOLUNUN TUZLA MAHALLESİ İLE LİMANDERE MAHALLESİ MEVKİLERİ ARASINDA YOĞUN YAĞIŞ NEDENİYLE OLUŞAN SU BİRİKİNTİLERİ ÜZERİNE GÜVENLİK GÜÇLERİ TEYAKKUZA GEÇTİ.