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Gece drifti mahalleyi uykusuz bıraktı

Diyarbakır Kayapınar'da gece geç saatlerde bir sürücünün yüksek ses çıkarıp drift yapması cep telefonuyla kaydedildi; mahalleli rahatsız, cezalandırılmasını istiyor.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 11:34

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gece drifti mahalleyi uykusuz bıraktı

Olayın görüntüleri:

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde gece geç saatlerde bir sürücünün kavşakta aracına binip tekrar tekrar drift yaptığı anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde sürücünün hem motor sesi hem de tekrarlayan manevralarla çevrede yüksek ses oluşturduğu, bu durumun kısa sürede sokakta yaşayanların dikkatini çektiği görülüyor.

Mahallelinin tepkisi:

Çevredeki binalarda yaşayan vatandaşlar, gecenin ilerleyen saatlerinde oluşan gürültü ve tehlikeli sürüşten rahatsız olduklarını belirtti. Sakinler benzer davranışların cezalandırılmasını talep etti.

Olayın kayda alınması, bölgedeki kaçak veya tehlikeli sürüşlerin vatandaş tarafından belgelendirilebildiğini bir kez daha gösterdi.

DİYARBAKIR’DA GECE SAATLERİNDE YÜKSEK SES ÇIKARTIP DRİFT ATAN SÜRÜCÜ CEP TELEFONU KAMERASINA...

DİYARBAKIR’DA GECE SAATLERİNDE YÜKSEK SES ÇIKARTIP DRİFT ATAN SÜRÜCÜ CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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