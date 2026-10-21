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Barü-İŞKUR protokolü 615 öğrenciyi uygulamalı iş deneyimine taşıyacak

Bartın Üniversitesi ile İŞKUR arasında imzalanan protokolle 2026-2027 döneminde 615 öğrenci, kısmi zamanlı çalışmayla mesleki deneyim ve eğitim alacak.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 13:51

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Barü-İŞKUR protokolü 615 öğrenciyi uygulamalı iş deneyimine taşıyacak

protokolün amacı ve imza töreni:

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ile Bartın Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) arasında imzalanan yeni protokolle 615 öğrenciye 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde iş hayatına adım atma fırsatı sunulacak. Protokol, öğrencilerin eğitimleri sürerken uygulamalı deneyim kazanmalarını ve mesleki gelişimlerine katkı sağlanmasını hedefliyor.

Anlaşma, Rektörlük Senato Salonu'nda BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ile İŞKUR Bartın İl Müdürü Ali Solak tarafından imzalandı. Protokol; iş deneyimi, mesleki eğitim ve genç istihdamını desteklemeye yönelik somut adımlar içeriyor.

eğitim içerikleri ve çalışma düzeni:

Program kapsamında katılımcılara iş sağlığı ve güvenliği, etkili iletişim, iş ahlakı, motivasyon, stres yönetimi, bağımlılıkla mücadele ve finansal okuryazarlık gibi konularda eğitimler verilecek. Öğrenciler kısmi zamanlı çalışma modeline göre, haftada en fazla 3 gün çalışabilecek şekilde istihdam edilecekler.

başvuru, kura ve işe başlama takvimi:

İŞKUR Gençlik Programı başvuruları 20-24 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak. Programa katılacak öğrenciler, 27 Ekim 2026 tarihinde saat 11.00'de BARÜ Kutlubey Yerleşkesi Çeşm-i Cihan Konferans Salonu'nda noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek. Hak kazanan öğrenciler ise 16 Kasım 2026 itibarıyla iş başı yapacaklar.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya uygulamanın gençlerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştireceğini vurgulayarak, "Gençlerimizin eğitimleri devam ederken iş hayatına katılmalarını, uygulamalı deneyim kazanarak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmelerini önemsiyoruz. Bu doğrultuda öğrencilerimize önemli fırsatlar sunan İŞKUR Gençlik Programı’nın hayata geçirilmesine öncülük eden ve gençlerimizin geleceğe daha donanımlı hazırlanmasına yönelik desteklerini sürdüren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. İŞKUR ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğinin gençlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ) İLE BARTIN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU (İŞKUR) ARASINDA İMZALANAN YENİ İŞ...

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ) İLE BARTIN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU (İŞKUR) ARASINDA İMZALANAN YENİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İLE 615 ÖĞRENCİ İŞ HAYATINA KATILACAK.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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