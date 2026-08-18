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Samsun ulaşımda sorunlu iller arasında değil, ortak akılla akıllı çözümler hedefleniyor

Halit Doğan, Samsun'un büyükşehirler arasında ulaşım sorunu yaşamadığını belirtti; akıllı ve sürdürülebilir ulaşım için çalıştay düzenlendi.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 11:55

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Samsun ulaşımda sorunlu iller arasında değil, ortak akılla akıllı çözümler hedefleniyor

Çalıştayın amacı ve kapsamı

Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Başkanı Halit Doğan, kentte ulaşımın daha konforlu ve sürdürülebilir hale getirilmesi için yürütülen çalışmaları anlattı. SBB tarafından "akıllı, entegre ve sürdürülebilir ulaşım" hedefiyle düzenlenen "Entegre Ulaşım Sistemleri Çalıştayı" ilk oturumu Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon’da gerçekleştirildi. Toplam üç toplantıdan oluşacak çalıştay serisinin ilk ayağında, kent ulaşımının planlanması ve uygulamaya dönük projelerin belirlenmesi amaçlandı.

Vatandaş katılımı ve belediye yaklaşımı:

SBB Ulaşım Dairesi Başkanı Mustafa Mermutlu, Samsun’da ulaşımın daha güvenli, konforlu ve verimli hale getirilmesi yönünde çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Başkan Halit Doğan, vatandaş görüşlerinin süreçte belirleyici olduğunu vurgulayarak, "Büyükşehir Belediyesi olarak hem ulaşım filomuzu genişletmek hem de insanların taleplerine göre ulaşım filomuzda değişiklikler yapmak adına adımlar atıyoruz. Bazen bunların çıktılarını olumlu olarak hemen alıyoruz, bazen de zamana yayılan sonuçları olabiliyor. Arkadaşlarımı uyarıyorum; ulaşımla alakalı bize hangi mesaj iletilirse iletilsin, bir fikir varsa yerinde ziyaret edilmesini öneriyorum. Vatandaşın fikri dinleniyor, oluruna bakılıyor. Olmayacak bir şeyse neden olmayacağını anlatın. Olacak bir şeyse de o fikri yapacağımız işin içerisine koyuyoruz" sözleriyle karar süreçlerinde şeffaflık ve yerinde incelemenin önemine işaret etti.

Doğan, ulaşım planlamasının yalnızca toplu taşıma araçlarını kapsamadığını, yol düzenlemeleri, imar ve planlama gibi farklı birimlerle koordineli çalışmanın gerekliliğini şu ifadelerle özetledi: "İnsanlar ne kadar işin içindeyse o kadar işi savunuyorlar. Sadece ulaşımı planlamıyoruz, yolu da planlıyoruz. Birçok koldan bu işleri yürütüyoruz. İmar, plan ve yol birlikte çalışarak bu işleri yapıyorlar."

Çalışma yöntemi ve beklenen çıktılar:

Çalıştayın açılışında Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Umut Rıfat Tuzkaya tarafından entegre ulaşım sistemleri üzerine bir sunum yapıldı. Sunumun ardından 60 kişinin katılımıyla 8 çalışma masası oluşturularak üç farklı modül üzerinden tartışmalar yürütüldü. Masalar, kentin ulaşım altyapısı, entegre ulaşım sistemleri ve ulaşımın daha akıllı, sürdürülebilir ve konforlu hale getirilmesine yönelik öneriler üzerinde çalıştı.

Doğan, Samsun’un büyükşehirler arasında ulaşım konusunda sorunlu iller arasında yer almadığını belirterek, trafik konusunun zaman zaman vatandaşların öncelikli gündemi olabildiğini vurguladı: "Baktığınızda büyükşehirler arasında ulaşımda sorunlu iller arasında değiliz. Samsun’da sokağa çıksak, insanlara mikrofon uzatsak trafik sorunu bazen birinci sorun olarak karşımıza çıkabiliyor. Belki de başka sorunlarımızın olmayışından bu sorun daha fazla ortaya çıkıyor olabilir."

Başkan Doğan, çalıştayın iletişim ve ortak akıl açısından önemine dikkat çekerek toplantıların uygulamaya dönük projeler üretmeyi hedeflediğini söyledi: "Bunun iletişiminin nasıl yapılacağı, nasıl konuşulacağının da aktarılması adına bugünkü toplantının çok faydalı olacağını düşünüyorum. Katılım sağlayan ve sağlayacak tüm konuklara şükranlarımı sunuyorum. Bugün üç toplantının ilkini yaptık. Sonunda da uygulamaya dönük işleri hayata geçirmek için projeleri konuşmuş olacağız."

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE (SBB) BAŞKANI HALİT DOĞAN, KENTİN BÜYÜKŞEHİRLER ARASINDA ULAŞIMDA...

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE (SBB) BAŞKANI HALİT DOĞAN, KENTİN BÜYÜKŞEHİRLER ARASINDA ULAŞIMDA SORUNLU ŞEHİRLER ARASINDA YER ALMADIĞINI SÖYLEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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