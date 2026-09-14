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Samsun'da 16 yaşındaki çocuğun evinde 808 sentetik ecza ele geçirildi

Samsun İlkadım'da 16 yaşındaki E.T.Ç.'nin evinde 808 adet sentetik ecza hap ele geçirildi; şüpheli gözaltına alınıp tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 16:01

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Samsun'da 16 yaşındaki çocuğun evinde 808 sentetik ecza ele geçirildi

Olayın özeti

İlçede yürütülen uyuşturucu operasyonunda, Kıran Mahallesi'nde ikamet eden 16 yaşındaki E.T.Ç.'nin evinde 808 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı ve adli işlemler başlatıldı.

Operasyon ve gözaltı:

İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen takip ve çalışma sonucu gerçekleştirilen aramada, aranan uyuşturucu maddelere rastlandı. Gözaltına alınan çocuk, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Samsun Adliyesine sevk edildi.

Adli süreç:

Çocuk Savcılığı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen E.T.Ç., mahkeme kararıyla tutuklandı ve Kavak Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE EVİNDE UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇEN 16 YAŞINDAKİ E.T.Ç. UYUŞTURUCU...

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE EVİNDE UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇEN 16 YAŞINDAKİ E.T.Ç. UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPTIĞI İÇİN TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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