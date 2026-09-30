Samsun'da 16 yıllık fedakârlık: ikizleri için pes etmeyen anne

Samsun'da bir annenin 16 yıllık mücadelesi:

Samsun'da yaşayan Zeynep Bitirgan ve eşi Yusuf Bitirgan çiftinin ikizleri Talip ve Resul, 16 yıl önce prematüre dünyaya geldi. Doğum sonrası dönemde çocukların sağlık durumuyla ilgili başlayan sıkıntılar, zaman içinde farklı gelişimsel tanılarla devam etti. Aile, doktorların doğum sonrası yaptığı uyarılar ve erken dönemde yaşanan yoğun bakım sürecinin ardından çocuklarının uzun soluklu destek ve bakım ihtiyacıyla karşılaştı.

Günlük hayat ve yaşanan zorluklar:

Ailenin anlattıklarına göre, ikizlerden Resul zihinsel engelli olarak gelişim gösterirken, Talip'e 3 yaşında otizm tanısı kondu. Annenin belirttiği günlük zorluklar arasında Talip'in takıntı ve ısrarları, seçici beslenme alışkanlıkları ve kalabalık ortamlara uyum sağlamakta yaşadığı güçlükler ön plana çıkıyor. Ayrıca erken doğumun getirdiği gecikmeler nedeniyle bazı gelişim basamaklarında destek gerekmesi, ailenin sorumluluklarını artırdı.

Bitirgan, sürecin hiç kolay olmadığını, çocukların sağlık geçmişindeki risklerin ilk yıllarda ciddi kaygılara neden olduğunu belirtiyor. Doktorların solunum cihazına bağlanma ihtimaline ilişkin uyarıları ve uzun tedavi süreçleri ailenin dayanıklılığını sınadı, ancak annelik sorumluluğu ve kararlılık öne çıktı.

Eğitim, gelecek planları ve toplum mesajı:

İkizler eğitimlerini Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Atakum'daki Zafer Özel Eğitim Meslek Okulu'nda sürdürüyor. Anne Zeynep Bitirgan, çocukların burada hem temel eğitim almalarını hem de ileride bir meslek sahibi olmalarını istediğini vurguluyor. Okulun sağladığı imkanların, çocukların gündelik yaşama adaptasyonu ve ileriki yıllarda bağımsızlık kazanması açısından kritik olduğunu belirtiyor.

Bitirgan, 16 yıldır süregelen mücadelede hiç isyan etmediklerini, çocukları gördükçe güç bulduklarını söylüyor ve benzer durumda olan ailelere umudunu koruma çağrısında bulunuyor. Annenin sözleri, uzun soluklu bakım gerektiren durumlarda aile dayanışmasının ve eğitim olanaklarının önemine dikkat çekiyor. Bu öykü, fedakarlık, sabır ve geleceğe yönelik umut tutkusunun yerel bir örneği olarak öne çıkıyor.

ANNE BİTİRGAN, YAŞADIĞI ZORLUKLARA RAĞMEN "BENİ GÜÇLENDİREN ŞEY ÇOCUKLARIMDIR" DEDİ.