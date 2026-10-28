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Samsun'da Avrupa sineması buluşması 1.680 kişiye ulaştı

Samsun'da düzenlenen 4. Avrupa Sinema Günleri beş gün sürdü; 15 film gösterildi, 1.680 izleyici katıldı ve tüm seanslar kapalı gişe izlendi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 11:38

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Samsun'da Avrupa sineması buluşması 1.680 kişiye ulaştı

Samsun'da Avrupa sineması buluşması 1.680 kişiye ulaştı

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Avrupa Sinema Günleri, Samsun’da beş gün boyunca Avrupa’nın farklı kültürlerinden hikâyeleri perdeye taşıdı. Etkinlikte toplam 15 film gösterilirken, etkinliğe katılan izleyici sayısı 1.680 olarak kaydedildi ve tüm seanslar kapalı gişe izlendi.

gösterim seçkisi ve temalar:

Etkinlik, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) çatısı altındaki Samsun Avrupa Birliği Bilgi Merkezi ile Samsun Sinema Topluluğu iş birliğinde gerçekleşti. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile AB üyesi ülkelerin büyükelçilikleri ve kültür enstitülerinin destekleriyle, Türkiye genelindeki AB Bilgi Merkezleri de etkinlik kapsamında yer aldı. Seçkide Avusturya, Belçika, Danimarka, Estonya, Fransa, İspanya, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Polonya, Portekiz, Yunanistan ve İsveç yapımları gösterildi.

Program, komedi, dram, belgesel ve animasyon türlerinden örneklerle; aile ve insan ilişkileri, kimlik, değişim, müzik ve toplumsal meseleler gibi geniş bir konu yelpazesini kapsadı. İzleyiciler farklı ülke sinemalarının anlatım biçimlerini ve yaşam tarzlarını salon ortamında deneyimleme olanağı buldu.

katılım ve organizatörlerin mesajı:

Halka açık ve ücretsiz düzenlenen festivalin dördüncü yılı, bugüne kadar kaydedilen en yüksek izleyici sayısına ulaştı. Yoğun katılım ve tüm seansların dolu olması, Samsun’da kültür ve sanata gösterilen ilginin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, etkinliğin başarısına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Avrupa’nın farklı ülkelerinden sinemacıların hikâyelerini, dünyalarını ve duygularını Samsunlu izleyicilerle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Farklı hikâyeler ve ortak duygular etrafında insanları bir araya getiren etkinliğimizin dördüncü yılında bin 680 izleyiciye ulaşması ve tüm seansların kapalı gişe izlenmesi bizleri ayrıca sevindirdi. Festivalimizin bugüne kadarki en yüksek izleyici sayısına ulaşması, Samsun’un kültür ve sanata olan ilgisini ortaya koyuyor. Şehrimizi sanatla buluşturan etkinliklere katkı sunmaya devam edeceğiz".

Etkinlik, Avrupa sinemasının çeşitliliğini Samsun’a taşırken, kültürler arası etkileşimi artırma ve izleyicilere farklı perspektifler sunma hedefini yeniden teyit etti.

SAMSUN’DA BU YIL DÖRDÜNCÜSÜ DÜZENLENEN AVRUPA SİNEMA GÜNLERİ, BEŞ GÜN BOYUNCA SİNEMASEVERLERİ...

SAMSUN’DA BU YIL DÖRDÜNCÜSÜ DÜZENLENEN AVRUPA SİNEMA GÜNLERİ, BEŞ GÜN BOYUNCA SİNEMASEVERLERİ AVRUPA’NIN FARKLI KÜLTÜRLERİNDEN HİKÂYELERLE BULUŞTURDU. 15 FİLMİN GÖSTERİLDİĞİ ETKİNLİKTE TOPLAM BİN 680 KİŞİ SİNEMA KEYFİ YAŞARKEN, TÜM SEANSLAR KAPALI GİŞE İZLENDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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