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Emet'te hızla kontrol altına alınan orman yangını 2 hektarı etkiledi

Kütahya'nın Emet ilçesi Samrık köyündeki orman yangını, helikopter ve 7 arazözün müdahalesiyle kontrol altına alındı; yaklaşık 2 hektar orman zarar gördü.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 15:32

GÜNCELLEME: 04 Eylül 2026 - 15:46

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Emet'te hızla kontrol altına alınan orman yangını 2 hektarı etkiledi

Emet'te orman yangını kontrol altına alındı

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Samrık köyü Hamam Deresi mevkiinde öğle saatlerinde başlayan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye kısa sürede müdahale ekipleri sevk edildi ve alevlerin çevredeki ormanlık alana yayılması önlendi.

müdahale ve kullanılan ekipmanlar:

Bölgeye 1 yangın söndürme helikopteri, Emet Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz ile Emet Orman İşletme Müdürlüğü ve Hisarcık Orman İşletme Şefliği'nden 4 arazöz sevk edildi. Havadan ve karadan yürütülen koordineli çalışmalar sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı; bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

etki ve soruşturma:

İlk tespitlere göre yangında yaklaşık 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

KÜTAHYA’NIN EMET İLÇESİNE BAĞLI SAMRIK KÖYÜNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI, EKİPLERİN HIZLI MÜDAHALESİYLE...

KÜTAHYA’NIN EMET İLÇESİNE BAĞLI SAMRIK KÖYÜNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI, EKİPLERİN HIZLI MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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