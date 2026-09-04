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Beşiktaş'ta yaya geçidinde tartışma bıçaklı yaralamaya evrildi

Beşiktaş'ta yaya geçidinde çıkan tartışmada iddiaya göre taksi sürücüsü Veysel Doğan, Barış Yalçın'ı bıçakla yaraladı; Doğan gözaltına alındı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 15:41

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Beşiktaş'ta yaya geçidinde tartışma bıçaklı yaralamaya evrildi

Beşiktaş'ta gündüz vakti yaşanan tartışmanın ardından yaralanma gerçekleşti

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, 2 Eylül Çarşamba günü Vişnezade Mahallesi'ndeki Tüpraş Stadyumu önünde gerçekleşen olayda, yaya olarak geçiş yapmak isteyen Barış Yalçın ile taksi şoförü Veysel Doğan arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kısa sürede alevlendiği ve fiziksel müdahaleye dönüştüğü bildirildi.

Olayın gelişimi:

İddialara göre, tartışma sırasında Barış Yalçın taksi şoförüne bıçak çekti. Olay yerinde yaşanan arbede sırasında Veysel Doğan'ın, Yalçın'ın elindeki bıçağı aldığı ve sonrasında Yalçın'ı bıçakla yaraladığı öne sürüldü. Yaralanan Yalçın, çevredekilerin müdahalesiyle sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye götürüldü.

Gözaltı ve soruşturma:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan ilk çalışmaların ardından Veysel Doğan gözaltına alındı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü, detayların kolluk ve savcılık incelemesiyle netleşeceği belirtildi.

Olay yerindeki görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin devam ettiği, yaralının sağlık durumuna ilişkin resmi açıklamanın ise yetkili merciler tarafından paylaşılacağı kaydedildi.

Beşiktaş’ta yaya geçidinde yol verme tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: Taksici gözaltına...

Beşiktaş’ta yaya geçidinde yol verme tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: Taksici gözaltına alındı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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