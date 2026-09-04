Silivri açıklarında kayıp mürettebatın aileleri umutla bekliyor

silivri açıklarında acı bekleyiş sürüyor

Marmara Denizi'nde önceki gün saat 03.00 sıralarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu, İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giderken Tuğberk İmamoğlu isimli geminin batması, geride 10 kayıp mürettebat ve sahilde bekleyen aileler bıraktı. Olayın üçüncü gününde arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken, kıyıda toplanan yakınlar her an gelecek müjdeli haberi bekliyor.

arama kurtarma çalışmaları ve kayıp filika:

Ailelerin aktardığına göre, arama kurtarma ekipleri 24 saat esaslı çalışıyor. Geminin aşçısı Abdülbaki Mirzaoğlu'nun kardeşi Hasan Mirzaoğlu, alınan bilgilerin sürekli güncellendiğini ve şu ana kadar aileleri daha da derin üzüntüye sürükleyecek bir haber gelmediğini söyledi. Hasan Mirzaoğlu, "Aldığımız bilgiye göre arama kurtarma çalışmaları 24 saat devam ediyor. Şu ana kadar bizi üzecek bir haber almadık, hala canlı bulunacağına inancımız var" diye konuştu.

Mirzaoğlu, devlet kurumlarının süreçte yoğun çaba gösterdiğini belirterek, ekiplerin sahada aramalarını sürdürdüğünü ifade etti. Aileler ayrıca, olay yerinden bir filikanın kayıp olduğuna dair bilgi bulunduğunu ve bu nedenle hâlâ canlı kurtulma ihtimali olduğunu düşündüklerini aktardı. Bu söylem, yakın çevrede umut ve belirsizliğin iç içe yaşanmasına neden oluyor.

ailelerin ilk tepkileri ve bekleyiş:

Gemi aşçısı Abdülbaki Mirzaoğlu'nun oğlu Mahsum Mirzaoğlu, kazayı ilk olarak televizyonda gördüğünü anlattı. Mahsum, babasıyla kazadan bir gün önce konuştuğunu ve herhangi bir olumsuzluktan bahsetmediğini söyledi: "İlk kez kazayı televizyonda haberlerde gördüm. Babamla da bir gün öncesinde akşam saatlerinde konuştuk. Herhangi bir olumsuzluktan bahsetmedi bize. Şu anda da güzel bir haber için bekliyoruz. Umudumuzu kaybetmiyoruz, dik durmaya çalışıyoruz."

Mahsum, konuşmalarında şirketle yaptıkları görüşmeye de değindi; şirket yetkililerinin sözlerine göre kayıp filika hakkında belirsizlik olduğunu ve filikanın durumu üzerinden umut bağladıklarını belirtti: "Bir filika hala kayıp. Şirketle konuştuğumuzda o filikanın patlayarak denize düşmemesi imkansız dedi. O nedenle umutla bekliyoruz."

ailelerin yaşadığı şok ve resmi iletişim eksikliği:

Mürettebattan Nidai Duman'ın kızı Süreyya Keleş ise kazayı ilk olarak annesinden öğrendiğini, sabah saatlerinde gelen bir mesajın ardından gerçeği kabul ettiklerini anlattı. Keleş, babasıyla kazadan önceki gün konuştuklarını ve İstanbul'a geldikleri için telefonunun açık olacağını söylediğini vurguladı. Kazanın ardından aile fertleri hemen şirketle temasa geçti ancak şirketteki yetkililerin de ailelerle aynı anda bilgi sahibi oldukları, ilk aşamada net bir açıklama yapamadıkları belirtildi. Keleş, "O anda gerçekten kaza yaptığımızı anladık" dedi.

Üçüncü günde de deniz ve hava unsurlarıyla sürdürülen aramalarda henüz müjdeli bir haber gelmemiş olsa da, ailelerin umudu ve yetkililerin yoğun çalışması devam ediyor. Kıyıda bekleyen yakınlar, resmi makamların ve kurtarma ekiplerinin açıklamalarını takip ederken, sevdiklerinin sağ salim bulunması için dua ediyor ve bekleyişlerini sürdürüyor.

Tuğberk İmamoğlu gemisinin kayıp mürettebatlarının aileleri konuştu