Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Standı dolup taştı: Yüreğir'in Akarcalı fıstığı festivalde ilgi gördü

Yüreğir Belediyesi standı Adana Lezzet Festivali'nde Akarcalı yer fıstığı ve helva ile ilgi çekti; Vali Mustafa Yavuz ve Tarık Özünal katıldı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 15:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Standı dolup taştı: Yüreğir'in Akarcalı fıstığı festivalde ilgi gördü

Yüreğir Belediyesi standı festivalde dikkat çekti

10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamında kurulan Yüreğir Belediyesi standı, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Standta özellikle Akarcalı yer fıstığı ve bu üründen hazırlanan yöresel helva öne çıktı. Belediye standı, Yüreğir'in tarımsal zenginliklerini ve yöresel tatlarını geniş kitlelere tanıtmayı hedefledi.

Akarcalı yer fıstığının tanıtımı:

Standta sergilenen ürünler arasında Akarcalı yer fıstığına dayalı çeşitli örnekler ve kazanlarda pişirilen helva yer aldı. Vali Mustafa Yavuz, Yüreğir Belediye Başkan Vekili Tarık Özünal ile birlikte standa uğrayarak tanıtım çalışmalarını inceledi. Vali Yavuz ve Başkan Vekili Özünal, helva kazanının başına geçerek hazırlık aşamasına eşlik etti ve hazırlanan helvalar ziyaretçilere ikram edildi.

Yerel üretimin vurgusu ve ziyaretçi deneyimi:

Etkinlikte yerel üretimin önemi ile yöresel değerlerin korunması ön plana çıktı. Yüreğir Belediyesi, ilçenin verimli topraklarında yetişen ürünleri tanıtarak Adana’nın gastronomi kültürüne katkı sundu. Festivale katılan vatandaşlar standta sunulan lezzetleri tatma fırsatı buldu; samimi görüntüler ve yoğun ilgi etkinliğin öne çıkan unsurları arasında yer aldı.

Yüreğir Belediyesi, bu tür tanıtım faaliyetleriyle hem üreticilerin görünürlüğünü artırmayı hem de kent kimliğinin gastronomi ayağını güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ TARIK ÖZÜNAL İLE BİRLİKTE HELVA KAZANININ BAŞINA GEÇEN VALİ YAVUZ...

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ TARIK ÖZÜNAL İLE BİRLİKTE HELVA KAZANININ BAŞINA GEÇEN VALİ YAVUZ, YER FISTIĞINDAN HAZIRLANAN HELVANIN HAZIRLANIŞINA EŞLİK ETTİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gelenek sofraları genç nesle taşınıyor: Kayseri Gastronomi Günleri'nde ev hanıml...
images

Rize gastronomisi sofradan sağlığa yeni bir yaşam ve turizm modeli kuruyor
images

Çakırlar'da patpat şöleni: köyün gelenekleri rengârenk konvoyla canlandı
images

Genç şef Hancheng Guo Eskişehir’de uzun alkış aldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kuşadası'nda ekimde yazı aratmayan deniz keyfi

Mudanya sahillerinde yasa dışı kum şırlanı avcılığına geçit verilmedi

Silivri'de anma sürüşü: binlerce motorcu trafikte görünürlük ve güvenlik çağrısı yaptı

Odunluk alevleri Bingöl'de yerleşime ulaşmadan söndürüldü

TREND HABERLER

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yaralandı

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Gaziantep'te gökyüzünü kesintisiz aydınlatan şimşek gösterisi