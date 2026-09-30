Samsun'da kültürel rota yeniden adlandırılıyor: Millî Mücadele Yolu önerisi

Proje ve amaç

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) bünyesinde yürütülen ve TÜBİTAK 2237A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Destekleme Programı kapsamında gerçekleştirilen proje, Samsun’daki Kurtuluş Yolu güzergâhının yeniden ele alınmasını hedefliyor. Proje, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla hayata geçiriliyor ve rotanın isimlendirilmesine dair yeni bir öneri gündeme getirildi.

Proje Koordinatörü Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, çalışmanın yalnızca ad değişikliğinden ibaret olmadığını; Kurtuluş Yolu’nun eğitim, kültürel miras aktarımı ve turizm açısından canlandırılmasını amaçladıklarını belirtti. Bu bağlamda rota için önerilen adlandırma Millî Mücadele Yolu veya Millî Mücadele Güzergâhı yönünde olacak ve öneriler ilgili kurumlara iletilecek.

Eğitim ve saha çalışmaları:

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen proje, 30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında Atakum’daki bir otelde gerçekleştiriliyor. Programa Türkiye’nin çeşitli illerinden seçilen 20 coğrafya, tarih ve sosyal bilgiler öğretmeni ile öğretmen adayı katıldı. Beş günlük süreçte 4 farklı üniversiteden 13 akademisyen tarafından teorik eğitimler, müze ziyaretleri ve arazi uygulamaları yapılacak.

Çalışmalarda coğrafya, tarih, Türkçe ve sosyal bilimler eğitimi, turizm rehberliği, matematik ve temel eğitim olmak üzere 6 farklı disiplin bir araya gelerek Kurtuluş Yolu’nun tarihî, coğrafi, eğitsel ve turistik boyutlarını disiplinler arası bir yaklaşımla değerlendirecek.

Adlandırma gerekçesi ve izlenecek yol:

Prof. Dr. Yılmaz, Millî Eğitim Bakanlığı’nın müfredatta yaptığı değişikliğe paralel olarak, ders kitaplarında da kullanılan terminolojinin etkili olduğunu vurguladı. Buna göre Kurtuluş Savaşı yerine Millî Mücadele teriminin benimsenmesi, projenin adlandırmasında değişikliğe gitmelerine neden oldu.

Yılmaz, önerinin resmi süreçlere aktarılacağını belirterek bu başvurunun Samsun Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile paylaşılacağını söyledi. Kabul edilmesi halinde güzergâh adı değişecek ve haritalarda da gerekli düzenlemeler yapılacak.

Projede ayrıca, 2026-2030 Turizm Eylem Planı çerçevesinde kültürel turizm rotası olarak eklenen bu hattın eksiklerinin tespiti, yöneticilere yol gösterici öneriler sunulması ve uygulama planlarının geliştirilmesi amaçlanıyor. Yılmaz, geçmiş dönemlerde Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalara atıfta bulunarak mevcut altyapının üzerine yeni öneriler eklemeyi planladıklarını aktardı.

Gelecek planları ve etkileri

Proje yetkilileri, Millî Mücadele ruhunun genç kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekiyor. Yılmaz, bu bilincin korunmasının yeni mücadelelerin engellenmesi açısından da anlam taşıdığını belirtti ve TÜBİTAK’ın dördüncü kez destek vermesinin önemine vurgu yaptı.

Çalışmaların sonraki yıllarda da devam edeceği, Millî Mücadele Yolu’nun yalnızca Türkiye ölçeğinde değil, uluslararası düzeyde de bir kültürel miras ve turizm rotası olarak tanıtılmasına yönelik adımlar atılacağı ifade edildi. Proje çıktılarının kabul görmesi halinde, başta Samsun olmak üzere ülke açısından kalıcı bir kazanım ortaya çıkabileceği belirtildi.

Öne çıkan veriler: Proje TÜBİTAK 2237A kapsamında dördüncü kez destekleniyor; etkinlik 30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihlerinde; katılımcılar arasında 20 öğretmen/aday ve 13 akademisyen bulunuyor.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) BÜNYESİNDE YÜRÜTÜLEN "KÜLTÜREL MİRAS ALANLARININ SINIF DIŞI EĞİTİMDE KULLANIMI: SAMSUN KURTULUŞ YOLU" PROJESİNİN İLK OTURUMU BUGÜN GERÇEKLEŞTİRİLDİ. PROJE KOORDİNATÖRÜ PROF. DR. CEVDET YILMAZ, MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ GÜNCEL TERMİNOLOJİSİ DOĞRULTUSUNDA "KURTULUŞ YOLU" GÜZERGÂHININ "MİLLÎ MÜCADELE YOLU" VEYA "MİLLÎ MÜCADELE GÜZERGÂHI" OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİNİ ÖNERDİKLERİNİ SÖYLEDİ.