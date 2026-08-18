Samsun'da Özbekistan bağlantılı fuhuş çetesi çökertildi

Operasyonun detayları:

Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbar üzerine yürüttükleri çalışmada Özbekistan'dan kadınlar getirildiği ve bu kadınların internet üzerindeki fuhuş siteleri aracılığıyla müşteriye yönlendirildiği iddialarını değerlendirerek harekete geçti.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası Çarşamba ve Atakum ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda adreslerde arama yapıldı ve belirtilen yerlerde saklandığı belirlenen kişiler ile şüpheliler yakalandı.

şüpheliler ve kurtarılanlar:

Operasyon kapsamında N.I. (26), K.C.A. (25), F.T. (20), C.K. (25) ve D.I. (25) adlı şüpheliler gözaltına alındı. Adres aramalarında fuhuş yaptırıldığı değerlendirilen 3 kadın ekipler tarafından kurtarıldı. Kurtarılan yabancı uyruklu kadınlar, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

soruşturmanın seyri ve hukuki süreç:

Yetkililer, grubun faaliyetinin özellikle internet üzerindeki fuhuş siteleri üzerinden müşteri bulma yöntemine dayandığını tespit ettiğini açıkladı. İddialara göre N.I.'nın liderliğinde hareket eden grubun, kadınları Atakum ilçesindeki bir adreste barındırdığı belirlendi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturma ve adli süreçle ilgili ayrıntıların ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.

SAMSUN’DA DÜZENLENEN OPERASYONDA 3 KADIN KURTARILIRKEN, 1’İ KADIN 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.