Samsun’da yeni yaşam alanı: Kadıköy kentsel dönüşümünün ilk etabı temel atıldı

Proje alanı ve yetkilendirme:

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından İlkadım ilçesinde başlatılan Kadıköy Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 1. etabının temeli, düzenlenen törenle atıldı. Proje, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde yürütülüyor. Bakanlık makamının onayıyla Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı, dönüşüm uygulamalarının yürütülmesi için yetkilendirildi.

Yaklaşık 79,53 hektar