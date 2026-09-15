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Samsun’da yeni yaşam alanı: Kadıköy kentsel dönüşümünün ilk etabı temel atıldı

Kadıköy Kentsel Dönüşüm Projesi 1. etabının temeli Samsun İlkadım'da atıldı; proje toplam 2.104 bağımsız bölüm ve 1.925 konut üretecek.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 13:06

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 13:16

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Samsun’da yeni yaşam alanı: Kadıköy kentsel dönüşümünün ilk etabı temel atıldı

Proje alanı ve yetkilendirme:

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından İlkadım ilçesinde başlatılan Kadıköy Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 1. etabının temeli, düzenlenen törenle atıldı. Proje, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde yürütülüyor. Bakanlık makamının onayıyla Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı, dönüşüm uygulamalarının yürütülmesi için yetkilendirildi.

Yaklaşık 79,53 hektar

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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