Adıyaman'da eski mahalleler modern konutlarla yeniden şekillendi

kentsel dönüşüm çalışmaları tamamlandı

Adıyaman'da 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından başlatılan yeniden inşa ve dönüşüm çalışmaları kapsamında Mara ve Musalla mahallelerindeki kentsel dönüşüm projesi tamamlandı. Proje, şehir merkezinde yaklaşık 41 hektarlık bir alanda yürütüldü ve bölgenin imar yapısını değiştirerek modern konut alanları oluşturdu.

projenin kapsamı:

TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 1.427 konut ve 134 ticari ünite inşa edildi. Yeni konutlar arasında 125 metrekarelik 3+1 ve 90 metrekarelik 2+1 daire tipleri yer aldı. Proje alanı daha önce çıkmaz sokaklar, toprak-kargir yapılar ve araç erişimi olmayan bölümlerden oluşuyordu; dönüşümle birlikte yatay mimariye uygun, daha güvenli ve erişilebilir yapılar yükseldi.

teslimatlar ve yaşamın başlaması:

Konutların tamamlanmasının ardından son etapta bulunan hak sahiplerine anahtar teslimleri yapıldı. Projede yerleşim oranı resmi açıklamalara göre yüzde 80'i aşarken, Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Samet Şirin bu oranın şu anda %81 olduğuna dikkat çekti. Yerleşimle birlikte bölgede yeni bir yaşamın başladığı bildirildi.

Yetkililer, kentsel dönüşümün amacının depremde hasar gören ve risk oluşturan yapı stokunun modern ve güvenli konutlarla değiştirilmesi olduğunu vurguladı. Bu çalışma, hem fiziksel iyileşme hem de toplumun yeniden yapılanması bakımından kent için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen genel çalışmalar kapsamında Adıyaman’da bugüne kadar 30.835 afet konutu, 10.158 köy evi ve 2.580 iş yeri olmak üzere toplam 43.573 bağımsız bölüm inşa edildiği kaydedildi. Bu rakamlar, kentin yeniden inşasında kapsamlı bir seferberlik yürütüldüğünü gösteriyor.

İl Müdürü Samet Şirin, projenin özellikle Adıyaman’ın yapı stoku açısından sorunlu olan bölgelerinden biri için hayata geçirildiğini belirterek, vatandaşlara verilen sözlerin tutulmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Şirin, dönüşümün yaşam kalitesine katkı sağlayacağının altını çizdi.

Son etap teslimleriyle birlikte Mara ve Musalla mahallelerinde fiziksel dönüşüm tamamlanırken, bölge halkının yeni konutlara uyum sağlama süreci ve sosyal donatıların işletmeye alınmasıyla birlikte kentin normalleşme adımları hız kazanacak.

ADIYAMAN’DA 6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ARDINDAN BAŞLATILAN YENİDEN İNŞA ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA MARA VE MUSALLA MAHALLELERİNDE UYGULANAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ TAMAMLANDI.