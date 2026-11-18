operasyon detayları:

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı unsurlarınca İzmir’in Urla ilçesi Bodrumiçi Koyu açıklarında denetimler yürütüldü. Denetimler sırasında şüpheli görülen yabancı bayraklı yelkenli tekne tespit edildi ve ekiplerce arama kararı alındı.

arama ve ele geçirilenler:

Sahil Güvenlik ile birlikte İzmir İl Jandarma Komutanlığı personelinin katıldığı aramada, narkotik dedektör köpeği desteğiyle teknede yapılan incelemede toplam 266 kilogram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi. Bakanlığın açıklamasında operasyonun ortak yürütüldüğü ve ele geçirilen maddelere ilişkin bulguların kayda alındığı belirtildi.

Olayla ilgili yapılan resmi açıklama, sahada yürütülen denetim ve arama faaliyetlerinin sonucunda söz konusu miktarda uyuşturucu maddenin bulunduğunu vurguladı.

İzmir’de 266 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi