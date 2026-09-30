Dolar 49,0128 +0,03%
Euro 55,6868 +0,18%
Bist 12.241,59 -0,40%
Altın Gram 6.657,58 +1,08%
EUR/USD 1,1357 +0,09%
Brent Petrol 97,14 +1,02%
--°

Sanayiye AYSOTEK ile adım adım rehberlik

Gökhan Maraş'ın AYSOTEK projesi, Aydınlı sanayicilere teşvikten finansmana, fizibilite ve AR-GE süreçlerinde adım adım destek sunmayı hedefliyor.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 10:56

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Sanayiye AYSOTEK ile adım adım rehberlik

AYSOTEK projesi Aydın sanayisine odaklanıyor

Aydın Sanayi Odası (AYSO) Başkanı ve Başkan Adayı Gökhan Maraş, yeni dönem vizyon projelerinden biri olan AYSOTEK programını tanıttı. Maraş, 2 Ekim’deki seçime Mavi Liste ile gireceğini belirterek, AYSOTEK ile bölgedeki sanayicilere bütüncül bir destek mekanizması sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Projenin temel hedefi, sanayicilerin yatırım sürecinde sıklıkla karşılaştığı sorunların çözümüne aracı olmak. Maraş, projenin özellikle teşvik, fizibilite, finansman, AR-GE ve proje geliştirme alanlarında kapsamlı destek sağlayacağını vurguladı.

Neler sağlayacak:

AYSOTEK, yatırım fikirlerinin hayata geçirilmesi için gerekli olan idari ve teknik adımlarda rehberlik sunacak. Proje kapsamında sanayicilere; teşvik başvurularının yönlendirilmesi, fizibilite raporlarının hazırlanması, finansal planlamanın desteklenmesi ve AR-GE süreçlerinin yapılandırılması gibi hizmetler verilecek.

Bu hizmetlerin amacı, sanayicilerin "git, araştır, bul" yaklaşımı yerine merkezi bir destekle süreçleri hızlandırmak ve uzmanlaşmış bir ekip aracılığıyla adım adım yol göstermek olacak.

Neden önemli:

Maraş, AYSOTEK’in önemini şöyle özetledi: "Çünkü hepimiz sanayiciyiz. Yeni bir yatırım fikrinin ortaya çıktığında arkasından ne kadar büyük bir süreç geldiğini biliyoruz. Devlet desteği, teşvik, proje dosyası, fizibilite, finansal planlama, Ar-Ge, başvuru süreçleri. Her biri ayrı bir uzmanlık gerektiriyor."

Başkan adayı, tek tek sorunları sıralayarak projenin dayandığı ihtiyacı açıkladı ve projeye ilişkin niyetini şu ifadeyle netleştirdi: "Sanayicimize, 'Git, araştır, bul' demek yerine, 'Gel, birlikte yapalım' demek istiyoruz. Çünkü bizim hedefimiz çok net: İyi bir fikri projeye, projeyi yatırıma, yatırımı üretime dönüştürmek."

Kayda geçen açıklamalar, AYSO yönetiminde olası bir dönem değişiminde sanayi yatırımlarını hızlandırmaya yönelik somut bir adım olarak değerlendiriliyor. Maraş, projenin uygulanabilirliği için kapsamlı bir yol haritası ve uzman ekip oluşturmayı planladıklarını belirtti.

AYDIN SANAYİ ODASI (AYSO) BAŞKANI VE BAŞKAN ADAYI GÖKHAN MARAŞ, YENİ DÖNEMDE HAYATA GEÇİRECEĞİ...

AYDIN SANAYİ ODASI (AYSO) BAŞKANI VE BAŞKAN ADAYI GÖKHAN MARAŞ, YENİ DÖNEMDE HAYATA GEÇİRECEĞİ AYSOTEK PROJESİYLE, SANAYİCİLERİN YATIRIM SÜREÇLERİNDE İHTİYAÇ DUYDUĞU TEŞVİK, FİZİBİLİTE, FİNANSMAN, AR-GE VE PROJE GELİŞTİRME SÜREÇLERİNİN DESTEKLENECEĞİNİ AÇIKLADI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde 9 ayda 326 doğum: gebelikten taburculuğa bütün...
images

Efeler'de unlu mamul işletmelerine kapsamlı denetim
images

Kültür ve turizm gündemiyle valilikte görüşme
images

Emniyet müdüründen kurumlar arası iletişimi güçlendirme hamlesi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ortak tatbikat sahnesi: Birliğin Gücü-2026'da meskun mahal eğitimleri

Diyarbakır'da oyun köprüsü: aile ve çocuklar bir arada

Efeler'de unlu mamul işletmelerine kapsamlı denetim

Kültür ve turizm gündemiyle valilikte görüşme

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi