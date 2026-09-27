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İlk turnuvada iki kupa: Arslan Zeki Demirci'nden çifte gurur

Arslan Zeki Demirci Ortaokulu Hokey Spor Kulübü, ilk kez katıldığı U16 Yükselme Turnuvası'nda Kırklareli'de kız ve erkeklerde iki kupa kazandı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 14:56

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EDİTÖR: Kerem Güneş

İlk turnuvada iki kupa: Arslan Zeki Demirci'nden çifte gurur

Arslan Zeki Demirci'nden çifte başarı

Arslan Zeki Demirci Ortaokulu Hokey Spor Kulübü, kurulduğu günden bu yana ilk kez katıldığı Türkiye Şampiyonası U16 Yükselme Turnuvası'nda dikkat çekici bir başarı elde etti. Kırklareli'nde düzenlenen turnuvada kulüp, hem kızlar hem de erkekler kategorilerinde kupa kazanarak okula ve Zonguldak'a gurur yaşattı.

turnuvada gösterilen performans:

Turnuvaya, kulüp başkanı ve beden eğitimi öğretmeni Uğur Kaya yönetiminde hazırlanan sporcular; disiplin, azim ve takım ruhuyla sahada etkili bir performans sergiledi. Her iki kategorideki mücadele, sporcuların antrenman disiplininin ve saha içi uyumunun sonuç verdiğini gösterdi.

gelecek hedefleri ve teşekkürler:

Uğur Kaya, turnuva sonrası yaptığı açıklamada, "Turnuva boyunca takımın yanında bulunan Beden Eğitimi Öğretmenimiz Melisa Özdemir’e ve bu süreçte kulübümüze ve sporcularımıza verdiği desteklerden dolayı Okul Müdürümüz Barış Güney’e teşekkür ederiz. Henüz yolun başında olan Hokey Spor Kulübümüzün, ilk Türkiye Şampiyonası U16 Yükselme Turnuvası deneyiminden iki kupayla dönmesi, gelecek adına bizlere büyük bir heyecan ve umut verdi. Başta büyük bir özveriyle mücadele eden sporcularımızı, emeği geçen öğretmenlerimizi ve destek veren herkesi gönülden kutluyoruz. İlk turnuva, çifte kupa. Daha yeni başlıyoruz" dedi.

Bu başarı, kulübün gelecek planları için önemli bir temel oluşturuyor ve okul ile Zonguldak spor camiasında moralleri yükseltiyor. Elde edilen çifte kupa, kulübün ilerleyen turnuvalarda da adından söz ettirebileceğinin işareti olarak değerlendiriliyor.

ARSLAN ZEKİ DEMİRCİ ORTAOKULU HOKEY SPOR KULÜBÜ, KURULDUĞU GÜNDEN BU YANA İLK KEZ KATILDIĞI...

ARSLAN ZEKİ DEMİRCİ ORTAOKULU HOKEY SPOR KULÜBÜ, KURULDUĞU GÜNDEN BU YANA İLK KEZ KATILDIĞI TÜRKİYE ŞAMPİYONASI U16 YÜKSELME TURNUVASI’NDA BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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