operasyonun ayrıntıları:

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmada A.Ş. isimli şahsın bulunduğu yerde kontrol yapıldı. Yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ile 4 adet 9 mm fişek ele geçirildi.

delillerin muhafazası ve adli süreç:

Ele geçirilen tabanca ve fişeklere el konulduğu, olayla ilgili olarak gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

TEKİRDAĞ'IN SARAY İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE YAPILAN ÇALIŞMALARDA, ŞÜPHELİ BİR ŞAHSIN BULUNDUĞU YERDE YAPILAN ARAMADA 1 ADET RUHSATSIZ TABANCA VE 4 ADET 9 MM FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ.