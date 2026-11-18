Olayın ortaya çıkışı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde anne E.Ö. ve oğlu M.Ö. eve geldiklerinde, 19 yaşındaki İbrahim Halil Öztürk'ün göğsünden silahla vurulmuş halde bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Öztürk'ün hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis çalışması ve şüphelilerin gözaltına alınması:

Olayın aydınlatılması için polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan aramalarda cinayette kullanıldığı değerlendirilen silaha ulaşılamadı. Anne E.Ö. ile kardeş M.Ö.'nün davranışları şüphe çektiği için her ikisi de gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İtiraf ve adli süreç:

İfadeleri alınan şüphelilerden M.Ö., cinayeti işlediğini itiraf etti. M.Ö.'nün, kardeşiyle sürekli tartıştıklarını ve olay günü de tartışma sonrası silahla vurarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Olayla ilgili olarak M.Ö.'nün cinayet şüphelisi, annenin ise delilleri karartma suçu kapsamında adliyeye sevk edileceği bildirildi. Soruşturma devam ediyor.

İBRAHİM HALİL ÖZTÜRK