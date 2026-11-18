Ege Üniversitesi öğretim üyesinin görevden alınması

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, sosyal medyada AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile Mardinli kimliğini hedef alan paylaşımı sonrasında idari bir sürecin muhatabı oldu ve yürüttüğü merkez yöneticiliği görevinden alındı.

paylaşım ve soruşturmanın kapsamı:

Gürüz'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yer alan "Mardinli kadının Çeşme sevdası. Bunlardan sadece midyeci olur" ifadeleri tepki çekti. Bu paylaşıma ilişkin olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 216/2 maddesi kapsamında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Savcılıktaki işlemler sonrası Gürüz hakkında yapılan sevk neticesinde nöbetçi sulh ceza hakimliğince yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakıldığı bilgisi paylaşıldı.

üniversitenin kararı ve bağlamsal notlar:

Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından edinilen bilgiye göre, Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz'ün Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGE AGEM) Müdürlüğü görevinden alınmasına karar verildi. Kararın, sosyal medyada hedef gösterme niteliği taşıyan paylaşım ve savcılığın başlattığı soruşturma süreciyle bağlantılı olduğu belirtildi.

Haber metninde adı geçen Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz'ün, 28 Şubat davasında ceza alan Kemal Gürüz'ün kardeşi olduğu da kaydedildi. Konuyla ilgili soruşturma ve idari süreç takip edilmeye devam ediyor.

PROF. DR. ADNAN YÜKSEL GÜRÜZ